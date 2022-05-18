شرع قانون جديد يسمح لأندية كرة القدم البرازيلية بالعمل كشركات، أمام مستثمرين أجانب لشراء الأندية، في نموذج مشابه للقارة الاوروبية.



تم تمرير القانون العام الماضي، ومن المتوقع أن يساعد الأندية البرازيلية التي تعاني على تحسين مواردها المالية.



بعد قرن من العمل كمؤسسات غير ربحية، بدأت الأندية البرازيلية في تغيير نماذج أعمالها منذ أن أقر الكونغرس مشروع قانون «فوتبول.إنك» في أغسطس الماضي الذي يشجع على إنشاء شركة مساهمة لكرة القدم.



وسبق أن تفاوض المستثمرون الأميركيون على صفقات لشراء ناديي بوتافوغو وفاسكو دي غاما التاريخيين الواقعين في ولاية ريو دي جانيرو.