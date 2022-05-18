قال جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الويلزي الدولي غاريث بيل، إن موكله قد يعود إلى الكرة الإنجليزية مجددا، مع نهاية عقده مع الفريق الإسباني الشهر المقبل، حيث اقترب الجناح من مغادرة ملعب «سانتياغو برنابيو».



وأكمل بارنيت في تصريحات لصحيفة «ريكورد» البرتغالية: «غاريث سيغادر ريال مدريد، لكننا ننتظر ما ستفعله ويلز».



وأضاف: «الأمر يتوقف على تأهل ويلز لكأس العالم، ثم سنتخذ قرارا بعد ذلك، وهو قرار سيتشكل على أساس تأهل ويلز للبطولة من عدمه».



وتابع بارنيت: «هل من الممكن أن يعود إلى إنجلترا، أعتقد ذلك، لكن علينا الانتظار ونرى ما سيحدث».



وستواجه ويلز الفائز من مواجهة سكتلندا وأوكرانيا يوم الخامس من يونيو المقبل، وذلك من أجل حجز مقعد في نهائيات كأس العالم، وفي حال تأهلها ستتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب إنجلترا والولايات المتحدة الأميركية وإيران.