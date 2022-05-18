ذكر تقرير إخباري أن لاعب خط الوسط الألماني إلكاي غوندوغان بصدد الرحيل عن مان سيتي الإنجليزي لكرة القدم هذا الصيف.



وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن غوندوغان (31 عاما) أصبح له الحرية في البحث عن الانضمام لفريق آخر هذا الصيف، علما أن عقده مع «السيتي» يستمر حتى عام 2023، لكن التمديد له غير مرجح.



وكان غوندوغان قد انضم إلى مان سيتي قادما من بوروسيا دورتموند عام 2016، وأصبح قريبا من اعتلاء منصة التتويج بالدوري للمرة الرابعة، حيث بات مان سيتي قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وشارك غوندوغان أساسيا في 20 مباراة من إجمالي 37 مباراة لمان سيتي في الدوري هذا الموسم.