يسدل الستار الليلة على أحد أكثر المواسم إثارة في تاريخ مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ» عندما يلتقي آينتراخت فرانكفورت الألماني مع غلاسكو رينجرز الاسكتلندي في المباراة النهائية للبطولة على ستاد «سانشيز بيثخوان» بمدينة أشبيلية الإسبانية.



ويتطلع كل من الفريقين إلى أن يصبح أول فريق من بلاده يحرز لقب البطولة بشكلها ومسماها الحالي (الدوري الأوروبي) حيث ستكون مباراة اليوم هي نهائي النسخة الثالثة عشرة فقط في تاريخ الدوري الأوروبي منذ تغيير مسمى البطولة من كأس الاتحاد الأوروبي.



وعلى مدار الـ 12 نسخة الماضية، لم يسبق لأي فريق من ألمانيا أو اسكتلندا أن توج باللقب، ولكن الفائز في مباراة اليوم سيتوج بلقبه الثاني في البطولات الأوروبية حيث سبق لآينتراخت التتويج بلقب هذه البطولة بمسماها القديم (كأس الاتحاد الأوروبي) عندما فاز 1-0 على بوروسيا مونشنغلادباخ إيابا بعدما خسر منه على ملعب «غلادباخ» 2-3 ذهابا في نهائي البطولة عام 1980.



وسبق لرينجرز التتويج بلقب بطولة كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس في 1972 بالتغلب على دينامو موسكو الروسي في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة برشلونة الإسبانية، وهو ما يمنح الفريق بعض التفاؤل قبل نهائي اليوم أيضا في إسبانيا.



ويشعر رينجرز بالتفاؤل أيضا لأنه وصل للنهائي في البطولة هذا الموسم بعدما أطاح في طريقه بفريقين ألمانيين هما بوروسيا دورتموند ولايبزيغ من الأدوار الإقصائية للبطولة.



أفكار فنية



ويعتمد آينتراخت بشكل كبير تحت قيادة مديره الفني أوليفر غليسنر على التأمين الدفاعي ومحاولة استخلاص الكرة بأسرع وقت من المنافس مع شن الهجمات السريعة ولكنه يسعى دائما لصنع العديد من الفرص في مواجهة الفرق الكبيرة مثلما حدث أمام برشلونة الإسباني.



ويعول غليسنر كثيرا على لاعبه المميز والسريع فيليب كوستيتش الذي تشكل انطلاقاته من مركز الظهير الأيسر إزعاجا مستمرا للمنافسين كما تشكل تمريراته العرضية وتسديداته القوية بالقدم اليسرى خطورة فائقة على مرمى المنافسين.



وفي المقابل، يطبق رينجرز خطة أكثر اتزانا حيث يعتمد مديره الفني جيوفاني فان برونكهورست على طريقة اللعب 4-2-3-1 لكنه قد يلجأ لتقليص خط الدفاع إلى ثلاثة مدافعين أحيانا لتدعيم خط الهجوم بمهاجم ثان.



ويعول رينجرز كثيرا على قائد الفريق تافيرنير الذي سجل 7 أهداف للفريق في منافساته الأوروبية هذا الموسم وجاءت جميعها في الأدوار الفاصلة.

فان برونكهورست: فرصة هائلة

شدد المدير الفني لفريق غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، للاعبيه على أهمية العمل الجماعي وتقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والمقررة اليوم في اشبيلية أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني. وقال فان برونكهورست في تصريحات للقناة التلفزيونية لنادي رينجرز: «أنا فخور للغاية بالوصول إلى هذه المرحلة مع الفريق، وهي فرصة هائلة لإحراز لقب كبير».

وأضاف: «علينا أن نكون فريقا. الشيء الأكثر أهمية عندما تريد تحقيق شيء، أن تتحلى بروح الفريق، يجب أداء كل شيء بشكل جماعي، نتأكد أن لدينا التكتيك الصحيح عندما نستحوذ على الكرة وعندما نضغط، وكيفية الدفاع وما إذا كان يفترض بنا الدفاع».

بوريه: علينا الاستمتاع

قال مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني، الكولومبي رافايل بوريه، إنه «على الصعيد الشخصي، كان عاما رائعا، ولم أتوقع أبدا تجربة الكثير مع هذا النادي. أنا سعيد حقا أن أكون جزءا من هذا النجاح».

وأضاف بوريه أن «الهدف ضد برشلونة ساعدني شخصيا وكذلك الفريق. لقد كانت ضربة حقيقية لبرشلونة، لقد كان بمنزلة الريح التي حركت أشرعتي لبقية المباراة. أنا ممتن جدا لذلك».

وقال بوريه «لن أنسى أبدا دعم الجماهير»، في إشارة إلى الأجواء الحماسية في مباراة نصف النهائي على ملعبه.

وأضاف «الأجواء في الملعب كانت ملتهبة. لقد تحدثت إلى عدد قليل من زملائي في الفريق حيال هذا الأمر واتفقنا على أننا بحاجة إليه. الدعم يرفعك في اللحظات الأضعف».

وتابع بوريه أن «المباراة النهائية ستكون رائعة، لقد كافح فرانكفورت ورينجرز بشدة من أجل التواجد هناك، وعلينا الاستمتاع بها».