سقط يوفنتوس في فخ تعادل مخيب أمام ضيفه لاتسيو 2-2 في أمسية وداع نجميه جورجو كييليني والأرجنتيني باولو ديبالا في ختام المرحلة السابعة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



وسجل الصربي دوشان فلاهوفينش (10) والإسباني ألفارو موراتا (36) هدفي يوفنتوس، والبرازيلي أليكس ساندرو (51 خطأ في مرمى فريقه) والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (90+5) هدفي لاتسيو.

وحظي كييليني (37 عاما) بتكريم جماهير فريق «السيدة العجوز» عندما غادر الملعب في الدقيقة 17، توقيت رمزي دلالة على 17 موسما أمضاها من نادي «السيدة العجوز»، تاركا مكانه للدولي الهولندي ماتيس دي ليخت.



ولعب كييليني الدقائق الأخيرة مع يوفنتوس على ملعب «أليانز ستاديوم» بعدما أكد الأسبوع الماضي رحيله في نهاية الموسم الحالي.



وحيا كييليني الذي توج بـ 19 لقبا مع يوفنتوس منذ بداية مسيرته معه عام 2005، زملاءه بابتسامة عرضية ومنح شارة القيادة الى صانع الألعاب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا الذي ودع الجماهير في الدقيقة 78 تاركا مكانه للنرويجي مارتن بالومبو كونها مباراته الأخيرة له ايضا على ملعب السيدة العجوز لأنه عقده ينتهي هذا الصيف ايضا ولم يتوصل الى اتفاق مع المسؤولين من أجل تمديده.

وفي مباراة ثانية، سحق سمبدوريا ضيفه فيورنتينا وأضعف حظوظه في المنافسة على بطاقتي مسابقتي يوروبا ليغ وكونفرس ليغ الموسم المقبل عندما تغلب عليه 4-1.



وتجمد رصيد فيورنتينا عند 59 نقطة في المركز السابع بفارق المواجهتين المباشرتين عن أتالانتا الثامن وبفارق نقطة واحدة خلف روما صاحب المركز السادس، فيما رفع سمبدوريا رصيده الى 36 نقطة في المركز السادس عشر.