لا تقل مدة خدمة الموظف عن 5 سنوات.. ويشترط أن يكون آخر تقييمين حصل عليهما بتقدير «ممتاز»

ثامر السليم



اعتمدت جامعة الكويت إجراءات صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة والخاص بمنتسبي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساندة.

وتضمنت الإجراءات التي تنشرها «الأنباء» أن تقدم طلبات الصرف لجهة العمل على أن يتم العمل بها اعتبارا من 1 يونيو حتى 31 ديسمبر المقبل، وألا تقل مدة خدمة الموظف في الدولة عن 5 سنوات، وألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن 30 يوما حتى نهاية السنة الميلادية.

كما يشترط أن يكون آخر تقييمين حصل عليهما الموظف قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بتقدير ممتاز فعليا، ولا يعتد في هذا المجال بتقارير الأداء غير الفعلية الاعتبارية أو الحكمية، كما لا يعتد بتقارير الصلاحية عن فترة التجربة، على أن يكون قد أمضى الموظف في الجامعة سنتين على الأقل بعد التعيين أو النقل، بالإضافة إلى ألا يكون قد أمضى الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها قبل صدور قرار الصرف وفقا للمدد المقررة قانونا، مع عدم جواز تكرار صرف البدل النقدي للموظف إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الصرف.

ونصت آلية التقديم لصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة ان يتم التقديم على صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية من خلال نظام الخدمة الذاتية، كما سيتم صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية وفقا لذات مرتب الموظف ومفرداته الذي يصرف له فيما لو صرح له بإجازة دورية عند تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، كما تقوم إدارة الموارد البشرية بتجميع طلبات الصرف شهريا بعد التأكد من استيفائها للشروط المقررة للصرف وإصدار قرارات الصرف من أمين عام الجامعة.

ولا يجوز للموظف إلغاء طلب الصرف بعد تاريخ إصدار القرار، وتقوم إدارة الموارد البشرية شهريا بإرسال نسخة من قرارات صرف البدل النقدي للإجازات الدورية الصادرة عن أمين عام الجامعة إلى إدارة الشؤون المالية، ويناط بها الصرف بعد التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.