ثامر السليم



كشف مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي عن دعم الجامعة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم ودعم تعلم لغة الإشارة بالتعاون مع الحرس الوطني والعمل على تنفيذها، لافتا إلى أنه سيكون من أقوى أنواع التعاون مع الجهات المجتمعية في الكويت.



جاء ذلك خلال فعالية «يوم الأصم العربي» الذي نظمته كلية التربية في جامعة الكويت برعاية وحضور مدير الجامعة د.يوسف الرومي، وحضور القائم بأعمال عميد الكلية د.فايز الظفيري على مسرح كلية التربية امس.



ولفت الرومي إلى أن الإخوة في الحرس الوطني أبدوا الكثير من التعاون وتوصيات يوم الأصم العربي ستأخذ حيز التنفيذ الفعلي قريبا، مشيرا الى إن الجامعة أخذت على عاتقها التصدي للتحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، فأنشأت إدارة الاحتياجات الخاصة في عمادة شؤون الطلبة التي تلبي جميع احتياجاتهم من مترجمين على مستوى عال من الكفاءة للطلبة من فئة الصم في الكليات.



من جهته، قال القائم بأعمال عميد كلية التربية د.فايز الظفيري: أطلقنا هذا العام شعار «إدراج لغة الاشارة في مناهج التعليم»، وترجمة لهذا الشعار قامت جامعة الكويت بهذا الجانب قبل إطلاق هذا الشعار من قبل الاتحاد العربي للصم، حيث أنشأت لجنة مختصة بذوي الإعاقة ومن اهدافها ادراج لغة الاشارة في المناهج التعليمية.



من جانبه، اعلن وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي عن ادخال دورة «مترجم لغة الإشارة» ضمن مناهج الحرس الوطني لتأهيل أعداد من المنتسبين للتعامل مع فئة الصم في جميع مواقع المسؤولية، وقام بتعزيز التعاون مع نادي الصم الكويتي، وقد بلغ عدد المتعلمين للغة الإشارة بمستوياتها الثلاثة في الحرس الوطني ما يقارب 200 عسكري من ضباط وضباط صف وأفراد، وقد لاقت هذه المبادرة استحسان جميع الجهات الحكومية.



في السياق ذاته، قدمت الأستاذ المساعد في التربية الخاصة بقسم المناهج وطرق التدريس د.عهود الهاجري عرضا مرئيا لأهمية لغة الإشارة، مؤكدة أن الفعالية جاءت تفعيلا لبروتوكول التعاون بين جامعة الكويت والحرس الوطني تزامنا مع أسبوع الأصم العربي الذي نادى بأهمية إدراج لغة الإشارة في مناهج التعليم المختلفة ومن ضمنها المرحلة الجامعية.