عبدالعزيز الفضلي



تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، أقامت جمعية جود الخيرية حفل تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة الخط العربي والتي نظمتها الجمعية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية.



وذكرت مديرة إدارة الانشطة المدرسية مريم العنزي أن جمعية جود الخيرية قامت بمسابقة الخط العربي بالتعاون مع وزارة التربية قطاع التنمية التربوية والأنشطة متمثلة بإدارة الأنشطة المدرسية وإشراف التوجيه الفني العام لمادة اللغة العربية وبمشاركة جميع مدارس المناطق التعليمية وجميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مشيرة الى أن الهدف من هذه المسابقة هو تعزيز وتقوية اللغة العربية لدى أبنائنا الطلبة وتعليمهم الخط العربي وتنمية ودعم مواهبهم في اللغة العربية كتابة وقراءة وكذلك تشجيعهم بكافة المراحل على القراءة والكتابة.



من جهته، أوضح رئيس جمعية جود الخيرية عبدالعزيز الزايد أن جمعية جود الخيرية مهتمه في دعم ونشر ثقافة اللغة العربية وتعزيزها بين أبنائنا في مختلف الأعمار، لافتا الى أن اليوم تم تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة الخط العربي التي أقيمت لمدارس وزارة التربية والتي في المستقبل سيتبعها عدة مسابقات أخرى في مجال الشعر والخطابة والبلاغة والإملاء وجميع مجالات اللغة العربية.



وأشار الزايد الى أنه ستقوم جمعية جود الخيرية بالتعاون مع وزارة التربية بحملة تحت شعار «كلمني عربي» لتشجيع ابنائنا على التعلم والتحدث باللغة العربية وذلك لتطوير مستواهم في اللغة العربية.