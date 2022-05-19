عبدالعزيز الفضلي



في إطار استعداداتها لانتخابات المجلس البلدي قامت وزارة التربية وبمتابعة وتعليمات من وكيلها د.علي اليعقوب بتوفير 760 عامل وعاملة نظافة لتنظيف وتجهيز المدارس للعرس الديموقراطي الذي سيقام بعد غد السبت في 76 مدرسة.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن مدارس 3 مناطق تعليمية تم توفير العمالة لها عن طريق الشركات التي تعاقدت معها التربية، مشيرة إلى ان المناطق الـ 3 الأخرى تم توفير مساعدي منفذي الخدمة الذين تم تعيينهم مؤخرا لها.



وذكرت المصادر ان وزارة التربية تقوم مساء الخميس وبعد نهاية الدوام بتسليم المدارس إلى وزارة الداخلية، مشيرة إلى ان القيادات التربوية تكثف جهودها للانتهاء من عملية التجهيز، وذلك حسب الخطة الموضوعة من قبل الوزير د.علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب.