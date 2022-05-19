دعا وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب الى سن قوانين وإرساء مظلة تشريعية تضمن جودة التعليم بالعالم العربي، مطالبا بموقف عربي موحد وقوي لدعم الفلسطينيين والتمسك بعروبة مدينة القدس.



جاء ذلك في تصريح لـ«كونا» على هامش مشاركته كممثل للكويت في أعمال الدورة العادية الـ117 والدورة 26 للمؤتمر العام للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو).



وقال اليعقوب ان «الالكسو» تلعب دورا مهما في توحيد جهود الدول العربية لمواجهة تحديات التعليم، مشيرا إلى الانتهاكات المستمرة والوحشية التي تهدد مدينة القدس وما يترتب عليه من أوضاع تربوية وثقافية وعلمية مأساوية في فلسطين.



وشدد على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد وقوي للتعبير عن عروبة القدس والسعي لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات التربوية والثقافية والعلمية الفلسطينية.



كما طالب اليعقوب بدراسة الضغوط التي تمر بها المنظومة التعليمية خاصة اثناء فترة الأزمات، ولعل أهمها ما عاصرناه من أزمة صحية ترتب عليها حرمان ملايين الأطفال من مواصلة تعليمهم واتساع الفجوات التعليمية، حيث استدعت الحاجة إلى إرساء مجموعة من الآليات لتحقيق مبدأ ديمومة الحق بالتعليم في ظل الأزمات والتهديدات.



ودعا إلى إرساء مظلة تشريعية من الاتفاقيات العربية الموحدة لضمان جودة التعليم وأحقيته في ظل منظومة تقنية معلوماتية عربية تخدم التعليم وتحسن جودته.