الحصان: 1136 طالباً كويتياً على مقاعد الدراسة بالجامعة الأردنية

أسامة دياب



تحت رعاية وحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى البلاد صقر أبوشتال، تم افتتاح معرض التعليم الجامعي الأردني الثالث أعماله صباح يوم أمس الأربعاء 18 مايو بفندق كوستا ديل سول، وبمشاركة نخبة من الجامعات الأردنية المعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة التابع لوزارة التعليم العالي الكويتية.



وصرح أبو شتال بأن هذا المعرض بنسخته الثالثة، بمثابة دعوة لأشقائنا في الكويت وللجالية الأردنية وباقي الجنسيات المقيمة بالكويت للاستفادة من مستوى التعليم الجامعي الذي تتميز فيه الجامعات الأردنية، كما أنه يهدف لتطوير العلاقة الأخوية التي تربط بين المملكة والكويت قيادة وشعبا، وأفاد بأن الطالب الكويتي في الأردن يحوز على رعاية ومتابعة حثيثة من قبل الجامعات الأردنية وبالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في عمان.



على صعيد متصل، كشف أبوشتال عن زيارة مرتقبة لوفد من وزارة التعليم العالي الكويتية للأردن، للاطلاع عن كثب على مستوى الإجراءات والنظم التعليمية بالجامعات، سعيا لزيادة عدد الجامعات المعتمدة لدى الكويت، مما يتيح لأبنائنا الطلبة خيارات وتخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل.



من جهتها، قالت مدير دائرة البرنامج الدولي والتسويق بالجامعة الأردنية آلاء صالح إن هذه هي المشاركة الثانية للجامعة في معرض الجامعات الأردنية، وأشارت إلى أن تواجدهم بالمعرض يهدف للقاء الطلبة الراغبين في التسجيل والإجابة عن استفساراتهم، وعرض الخدمات المتاحة لهم، وأوضحت أن الجامعة الأردنية لديها 82 برنامج بكالوريوس و111 برنامج ماجستير و38 برنامج دكتوراه من 19 كلية بمختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلمية والطبية بالإضافة إلى 16 برنامج اختصاص بالطب وطب الأسنان.



وصرحت رئيس قسم القبول الدولي بالجامعة الأردنية زين الحصان بأن إجمالي عدد الطلبة الكويتيين المسجلين بالجامعة الأردنية وما زالوا على مقاعد الدراسة 1136 طالبا، منهم 894 طالبا بالتخصصات العلمية والباقي بتخصصات إنسانية، وأن الجامعة تسعى لزيادة هذا العدد من خلال قنوات التسويق المختلفة التي من ضمنها المشاركة في المعارض التعليمية.



من جانبه، ذكر علاء الخرابشة مسؤول العلاقات العامة والإعلام في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بأن مشاركة الجامعة تهدف للتعريف ببرامجها الدراسية لدرجتي البكالوريوس والدراسات العليا الحاصلة على الاعتماد الوطني الأردني والاعتمادات الدولية ABET، AACSB، والمعتمدة لدى وزارة التعليم العالي الكويتية.



هذا، وأعلن إياد قدومي مدير المعارض في شركة كارل بردجرز ـ الشركة المنظمة، أن المعرض مستمر لمدة يومين على فترتين صباحية ومسائية، وهو فرصة للقاء الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات الأردنية مع ممثلي تلك الجامعات والرد على استفساراتهم حول نظام الدراسة بالجامعات ومتطلبات القبول والتسجيل والتخصصات والدرجات العلمية المتوافرة.