يحتضن ملعب «سانتياغو برنابيو» آخر مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الحالي عندما يستقبل ريال بيتيس اليوم في المرحلة الـ 38 والأخيرة من عمر المسابقة.



ولا جدل حول مركز «الملكي»، فهو في الصدارة منذ البداية، وقد حسم اللقب عن جدارة واستحقاق، ويمتلك في رصيده حاليا 85 نقطة، بينما على الناحية الأخرى يتواجد ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 64 نقطة وضمن تأهله الى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» على الرغم من تأخره بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الرابع إشبيلية، إلا أن انتصار إشبيلية في مباراتي الذهاب والإياب حسم وصوله الى دوري الأبطال.



ويخوض ريال مدريد هذه المباراة كبروفة وتجهيز أخير قبل القمة النارية والمرتقبة في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 الجاري أمام ليفربول الإنجليزي في العاصمة الفرنسية (باريس).



هذا، واستكمل النمساوي ديفيد ألابا، الثلاثاء، التدريب الجماعي لفريق ريال مدريد، لأول مرة منذ أن تعرض لإصابة بالساق اليمنى في 26 أبريل الماضي، أثناء مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مان سيتي.



سيكون المدافع متاحا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للعب، لبضعة دقائق اليوم أمام ريال بيتيس.



وستوفر هذه المباراة مساحة لألابا من أجل الاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا.



وبحسب مصادر مطلعة من «الملكي»، فإنه من المنتظر أن يكون جميع اللاعبين متاحين لأنشيلوتي في المباراة النهائية التي سيسعى فيها الريال للتتويج بالكأس ذات الأذنين للمرة الرابعة عشرة.



ويلعب اليوم ايضا رايو فايكانو مع ليفانتي، فيما يلتقي غدا فالنسيا مع سلتا فيغو.