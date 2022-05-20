تنطلق مساء اليوم منافسات المرحلة الـ 38 الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم عندما يلتقي تورينو مع روما، وتستكمل المنافسات غدا السبت، حيث يلعب جنوى مع بولونيا، وأتالانتا مع إمبولي، وفيورنتينا مع يوفنتوس، ولاتسيو مع هيلاس فيرونا.



ويحتل روما المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فيورنتينا صاحب المركز السابع، والفريقان يصارعان للوصول الى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في الموسم المقبل، علما بان صاحب المركز السابع سيشارك في بطولة المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ».



يرى مدرب «ذئاب العاصمة» جوزيه مورينيو أن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي سيكون الأهم خلال مسيرته نظرا لكونها النسخة الأولى من البطولة.



ويلعب روما مع فيينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي يوم 25 مايو المقبل.