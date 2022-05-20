بات غاريث بيل جاهزا لقيادة حلم منتخب ويلز في التأهل لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 64 عاما.



وانضم بيل إلى القائمة التي تضم 27 لاعبا، التي كشف عنها روبرت بيج مدرب منتخب ويلز استعدادا لملاقاة الفائز من اسكتلندا وأوكرانيا، في كارديف يوم الخامس من يونيو المقبل في مباراة الملحق الفاصل المؤهلة لمونديال قطر.



كما يخوض منتخب ويلز منافسات دوري الأمم الأوروبي الشهر المقبل، حيث يواجه هولندا ذهابا وإيابا ويخرج لملاقاة پولندا ويستضيف بلجيكا على ملعبه.



ولم يشارك بيل سوى في مباراتين فقط كبديل مع فريقه ريال مدريد منذ تسجيله هدفي الفوز لويلز أمام النمسا 2-1 في الملحق الفاصل المؤهل للمونديال في 24 مارس الماضي. وغاب بيل (32 عاما) عن آخر خمس مباريات لريال مدريد بسبب مشكلة في الظهر. وعاد بيل الى تدريبات النادي الملكي ويستعد للمشاركة مع فريقه أمام ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 الجاري.



كما ضمت القائمة آرون رامسي، الذي أهدر ضربة الجزاء الحاسمة لفريقه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني في نهائي الدوري الأوروبي.



وعاد حارس مرمى ليستر سيتي داني وارد بعد تعافيه من جراحة في الركبة، حيث سيخلف حارس سالفورد توم كينغ، في صفوف منتخب ويلز الذي يحلم ببلوغ كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958.