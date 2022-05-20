وضع أينتراخت فرانكفورت الألماني حدا لانتظاره 42 عاما للقب أوروبي عندما توج بطلا للدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ» بدون خسارة أي مباراة عقب تغلبه بركلات الترجيح 5-4 على رينجرز غلاسكو الاسكتلندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وذلك على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في مدينة إشبيلية الإسبانية.



ومنح جو أريبو التقدم لرينجرز عكس مجريات اللعب في الدقيقة 57 عندما استغل انزلاق المدافع توتا وانفرد بالمرمى ليسدد داخل الشباك، لكن الفريق الألماني أدرك التعادل عبر رافايل بوري الذي وصل إلى تمريرة فيليب كوستيتش العرضية ليضعها في المرمى في الدقيقة 70.



وبلقبه الأوروبي الأول منذ كأس الاتحاد في 1980، تأهل أينتراخت إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رغم احتلاله المركز 11 في الدوري الألماني.

وقال مدرب أينتراخت أوليفر غلاسنر: «لعبنا 13 مباراة في أوروبا ولم نخسر أي مباراة. تعاملنا مع البطولة خطوة بخطوة، وفي النهاية كوفئ الفريق على ذلك. لا أجد الكلمات للتعبير عن مشاعري تجاه اللاعبين».



وسجل أينتراخت جميع ركلاته الخمس فيما أنقذ الحارس كيفن تراب ركلة من آرون رامسي.



وقال غلاسنر «كانت آخر مباراة في الموسم، وكانت حماسية، والجميع أخرجوا كل ما لديهم. أوجه التهنئة للاعبين».



ويلتقي فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي مع الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني أو ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تقام المباراة يوم 28 الجاري.



وتقام مباراة كأس السوبر الأوروبي في العاشر من أغسطس المقبل في هلسنكي عاصمة فنلندا.



من جهته، قال مدرب رينجرز، الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، إن خسارة النهائي تمثل «خيبة أمل كبيرة».



وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال جيوفاني «إذا لعبت نهائيا في أوروبا وخسرته، فسيؤلمك ذلك كثيرا».



وأعرب المدرب الهولندي عن أسفه لأن المباراة آلت إلى «ركلات الترجيح، وهي لعبة حظ»، مشيرا إلى أن «الأمور لم تمض على ما يرام» مع فريقه.