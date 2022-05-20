تتجه أنظار عشاق الكرة الألمانية غدا السبت صوب الملعب الأولمبي في العاصمة برلين عندما يحتضن نهائي مسابقة الكأس المحلية بين فرايبورغ ولايبزيغ.



وكان فرايبورغ قد حسم بطاقة التأهل إلى نهائي كأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تخطى عقبة نظيره هامبورغ 3-1، بينما تمكن لايبزيغ من تجاوز يونيون برلين 2-1 في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وقال مهاجم فرايبورغ، نيلز بيترسن، إن فريقه يسعى للفوز على لايبزيغ، وشدد على أن الفوز سيكون بمنزلة هدية لمدربهم كريستيان ستريش.



ويعد ستريش من بين أكثر المدربين شهرة في البلاد بآرائه الصريحة بعيدا عن كرة القدم منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق قبل 11 عاما. وفي حال الفوز بنهائي كأس ألمانيا في برلين سيكون هذا هو أول لقب كبير يحققه المدرب والنادي.



وأضاف بيترسن لصحيفة «بيلد»: «مقتنع أن العديد من الناس في ألمانيا تتمنى فوز فرايبورغ وأنا أتمنى فقط أن أشاهد كريستيان ستريش يفوز بشيء ما. ستكون هذه هي هديتنا له».



ويسعى لايبزيغ أيضا لتحقيق أول ألقابه في ثالث مباراة نهائية له، حيث خسر في المرتين السابقتين.



من جهته، أكد حارس وقائد لايبزيغ، بيتر غولاتشي، إن فريقه يريد أن يحالفه الحظ ويتوج بلقب كأس ألمانيا، بعدما وصل للمباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه.



وكان لايبزيغ خسر المباراة النهائية للكأس في عام 2019 أمام بايرن ميونيخ، كما خسر نهائي العام الماضي أمام بوروسيا دورتموند، كما خرج مؤخرا من الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي أمام رينجرز الأسكتلندي.