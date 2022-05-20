يسدل الستار على منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الحالي غدا السبت عندما تقام جميع مباريات المرحلة الـ 38 (الأخيرة) بتوقيت واحد، حيث يلتقي أنجيه مع مونبلييه، وبريست مع بوردو، وكليرمون فوت مع ليون، ولانس مع موناكو، وليل مع رين، ولوريان مع تروا، ومرسيليا مع ستراسبورغ، ونانت مع سانت إيتيان، وباريس سان جرمان مع ميتز، وريمس مع نيس.



وضمن «أثرياء باريس» الحصول على اللقب قبل عدة جولات وهو يمتلك حاليا 83 نقطة في صدارة الترتيب.



ويبقى الصراع مفتوحا على المقعدين الثاني والثالث المؤهلين الى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة للمركزين الرابع والخامس المؤهلين الى «يوروبا ليغ» و«كونفرنس ليغ».



ويأتي في المركز الثاني قبل المرحلة الأخيرة موناكو (68 نقطة)، ثم مرسيليا بذات الرصيد بالمركز الثالث، ورين رابعا (65 نقطة)، وستراسبورغ ونيس بالمركزين الخامس والسادس برصيد 63 نقطة لكل فريق، ويعد لانس احد المنافسين كذلك بدرجة أقل بامتلاكه 61 نقطة في المركز السابع.



وتأكد هبوط بوردو، صاحب المركز العشرين الأخير برصيد 28 نقطة، الى الدرجة الثانية فيما يتصارع ميتز وسانت إيتيان على الهروب من الهبوط المباشر والاتجاه إلى المباراة الفاصلة مع ثالث دوري الدرجة الثانية بعدما انحصر الصراع بينهما فقط لابتعاد لوريان صاحب المركز الـ 17 عنهما بفارق 4 نقاط.