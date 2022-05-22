صادق عبدالله: البنك يولي أهمية لتنمية طاقات الشباب الراغب في العمل بالقطاع المصرفي



قامت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية «AUM» بدعوة البنك التجاري الكويتي ضمن مجموعة مختارة من الشركات والمؤسسات المتميزة إلى حفل تكريم أقامته الجامعة في المركز الثقافي لديها، وجاءت دعوة الجامعة للبنك على خلفية مشاركته الفعالة في معارض الفرص الوظيفية التي تنظمها الجامعة وكذلك لكونه من أكثر الجهات توظيفا للطلبة والطالبات خريجي الجامعة تأكيدا لدوره البناء وتعاونه مع المؤسسات التعليمية في الدولة بهدف توفير فرص العمل المناسبة للطلاب والطالبات الكويتيين الذين شارفوا على إنهاء دراستهم الجامعية.



وخلال الفعالية، قام فهد العثمان رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية بتقديم درعا تكريمية لمدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله، ممثلا عن البنك التجاري الكويتي تقديرا لمشاركة البنك ودوره البارز في دعم الشباب الكويتي من خريجي الجامعة وتوفيره آفاق جديدة وفرص وظيفية للخريجين.



بدوره، عبر صادق عبدالله عن سعادته بهذا التكريم قائلا: نود أن نعبر عن خالص الشكر لإدارة الجامعة على هذا التكريم ونؤكد أننا، في البنك التجاري، نحرص دائما على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية بالدولة ومنها بالطبع جامعة الشرق الأوسط الأمريكية نظرا لما تتميز به من مكانة مرموقة بين الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية.



وأضاف أن البنك يولي أهمية كبيرة لتنمية قدرات وطاقات الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي ويثق بقدراتهم الكبيرة على الإبداع والنجاح إذا ما توافرت لهم سبل الدعم والرعاية.

ولهذا الغرض يشارك البنك بصورة دائمة في المعارض والمنتديات الوظيفية الفعلية والافتراضية التي تمثل منصة للتواصل مع الشباب الكويتي لتعريفهم بطبيعة العمل في القطاع المصرفي ولعقد المقابلات الشخصية معهم تمهيدا لمنحهم فرص التدريب والعمل حسب التخصصات والمؤهلات المطلوبة لدى البنك.



وكان البنك قد شارك مؤخرا في المعرض الوظيفي الذي نظمته الجامعة وشهد جناح التجاري الافتراضي والجناح الكائن في الحرم الجامعي إقبالا كثيفا من طلاب وطالبات الجامعة، حيث قام فريق الموارد البشرية بالرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالشواغر الوظيفية لدى البنك تمهيدا لتعيين خريجي الجامعة بالبنك.

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