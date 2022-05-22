علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتجه للتعاقد مع مستشار ليتولى مهام تقييم الأخطار الرأسمالية، إذ سيطرح الصندوق ممارسة متخصصة في شأن تنفيذ خدمات استشارية لتقييم مخاطر الصندوق الرأسمالية.



وحددت تفاصيل الممارسة موعدا نهائيا لتقديم العطاءات في تاريخ 7 يونيو المقبل بكفالة أولى 2% من قيمة العطاء صالحة لـ 90 يوما، على أن يكون فتح العطاءات في 8 يونيو المقبل بمقر الصندوق بجلسة علنية.



وسيطرح الصندوق ممارسة أخرى في شأن تقديم خدمات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات لتلك الممارسة في 6 يونيو المقبل، على أن تفض مظاريف العطاءات في 7 يونيو المقبل، كما يطرح الصندوق أيضا ممارسة بشأن تقديم خدمات تخصصية في مجال نظم وتقنية المعلومات وسيكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات 5 يونيو المقبل وتفض العطاءات في 6 من الشهر ذاته.