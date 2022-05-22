أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن اختيار م.مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة stc كأفضل رئيس تنفيذي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الكويتي للعام 2022 وتكريمه من بين أفضل الرؤساء التنفيذيين في منطقة الخليج ضمن مؤتمر أفضل رئيس تنفيذي Top CEO للعام 2022 الذي أقيمت فعالياته في دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 17 و18 مايو، حيث تم اختيار أفضل 100 رئيس تنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي من مختلف القطاعات.



وتم اختيار الحربي من قائمة مؤلفة من رؤساء تنفيذيين على مستوى الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية، وتم تكريمه ضمن أفضل 10 رؤساء تنفيذيين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الخليج، والذين ساهموا في تحقيق نمو هائل لشركاتهم وربحيتها، والاستدامة بالإضافة إلى الشفافية في التواصل مع المجتمع الاستثماري وأظهروا حوكمة متميزة للشركات خلال العام الماضي.

وقد اعتمد تصنيف الجوائز على المبادئ التوجيهية التي وضعها معهد حوكمة الشركات الذي يتخذ دبي مقرا له بالتعاون مع كلية INSEAD لريادة الأعمال الدولية، وتمت مراجعتها تحت إشراف شركة كيه بي إم جي للمحاسبة KPMG لضمان الشفافية الكاملة.



وتم تتويج الحربي كأفضل رئيس تنفيذي للعام 2022 بالكويت واختياره في القائمة المختصرة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هذا العام نظرا للأداء الاستثنائي لعام 2021 بكل المعايير بداية نمو النتائج المالية والأعمال التشغيلية للشركة حيث حققت الشركة نموا في الإيرادات بنسبة 4.6% كما وصلت نسبة نمو صافي أرباح الشركة إلى 40% خلال عام 2021، وقد أتت هذه النتائج بفضل استراتيجية الشركة المتقدمة وتفاني موظفي الشركة لتقديم ما هو أفضل دائما لتحقيق أهداف الشركة وتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات وخلق قيمة مضافة وعوائد أفضل لمساهمي الشركة.

كما كانت استراتيجية التحول الرقمي التي وضعتها stc، بدعم وقيادة م.مزيد بن ناصر الحربي، ونفذتها على مدى السنوات القليلة الماضية عاملا رئيسيا من عوامل النجاح والاستدامة التي ساعدت الشركة في إسهاماتها العديدة في الاقتصاد المحلي والمبادرات الحكومية والطلب المتزايد على الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك تلعب stc دورا كبيرا في علاقاتها مع المستثمرين والمجتمع الاستثماري والذي يعزز من مفهوم وقيم الشركة لاتباع أعلى معايير الشفافية باعتماد أسس مهنية توازي أفضل الممارسات العالمية في عملية التواصل مع مساهميها.



ومع التطلعات والرؤية الاستراتيجية للإدارة التنفيذية في الشركة بقيادة الحربي، حققت stc العديد من الإنجازات، وقدمت مفاهيم جديدة إلى السوق، وعززت دورها كشركة رائدة في تمكين التحول الرقمي في الكويت وتكلل ذلك بحصولها على العديد من الجوائز المرموقة في المنطقة تقديرا لمبادراتها واستثماراتها الذكية.

وخلال عام 2021، أطلقت stc الترقية الأحدث FULL 5G حصريا لأول مرة في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تكنولوجيا الاتصال المستقلة SA لترتقي بتجربة شبكات الجيل الخامس 5G إلى مستوى جديد من السرعات الاستثنائية والتغطية المحسنة.