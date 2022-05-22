في إطار مساعيها الدؤوبة لتقديم أفضل خدماتها لعملائها الكرام، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تخصيص مكتب مبيعات الفروانية الخاص بالشركة، لاستخراج تذاكر السفر الحكومية، وتذاكر سفر العلاج بالخارج فقط، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 22 مايو 2022 من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء من الاحد إلى الخميس.



وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالتكليف خالد البستان: إن اختيار «الكويتية» لمكتب مبيعات الفروانية وتخصيصه لاستخراج تذاكر السفر الحكومية، وتذاكر سفر العلاج بالخارج فقط، يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للشركة في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء الكرام بما يتناسب مع احتياجاتهم، وتسهيل إنهاء إجراءات حجز التذاكر لهذه الفئات تحديدا بكل أريحية وانسيابية للحصول على أفضل مستويات من الخدمة.



وأضاف أن الخطوط الجوية الكويتية وضعت خطة توسعية لافتتاح مكاتب أخرى في المستقبل خاصة بالشركة، مشيرا إلى أن ذلك يسهم بشكل كبير بتغطية أكبر قدر ممكن في أنحاء البلاد وليخدم المناطق الحيوية التي تشمل تعدادات سكانية اكبر بما يسهل من عملية الوصول إليها بشكل أسرع.



وبين البستان: تحرص «الكويتية» دائما على أن تكون قريبة من عملائها متلمسة لاحتياجاتهم من خلال مكاتبها سعيا منها لتعزيز تواجدها في مواقع حيوية في البلاد لتلبية احتياجات العملاء وتقديم افضل الخدمات لهم عبر موظفين يملكون الخبرات الفنية والمهنية في التعامل مع الجمهور.



وأكد أن الطائر الأزرق يواصل المضي قدما نحو تحسين وتطوير خدماته المختلفة والمتنوعة تلبية لطموحات ومتطلبات عملائه الكرام وبما يحقق الجودة العالية في الخدمة ويصل بالخطوط الجوية الكويتية إلى مصاف شركات الطيران بالمنطقة.



جدير بالذكر أن الخطوط الجوية الكويتية تشغل حاليا 4 مكاتب في مختلف أنحاء البلاد وهي مكتب مبيعات مطار الكويت الدولي الكائن في مبنى الركاب رقم 4 ومكتب مبيعات مجمع الأفنيوز ومكتب مبيعات الفروانية ومكتب مبيعات مجمع الوزارات.