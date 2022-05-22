تنطلق أعمال المؤتمر الافتراضي الخليجي الثالث لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو المقبل من الساعة 10 صباحا إلى 9 مساء بتوقيت الكويت، وذلك عبر منصة الذكاء الاصطناعي وتزامنا مع الاحتفالات العالمية للابتكار وريادة الأعمال.



وبهذه المناسبة، صرحت د.هنادي المباركي رئيسة المؤتمر والمؤسس لشركة ايكوسيتم للاستشارات الإدارية، بأن محاور المؤتمر ستركز على برامج الاقتصاد الرقمي مثل برامج الابتكار وريادة الأعمال وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا وبرامج مسرعات وحاضنات الأعمال والتي تهدف إلى التنويع الاقتصادي الشامل، استحداث قطاعات جديدة، نقل وتسويق التكنولوجيات الجديدة، زيادة ونمو عدد الشركات الجديدة، خلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية.



وأضافت أن المؤتمر ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، أولها حفل الافتتاح الذي يشارك فيه الوزراء والشخصيات القيادية والديبلوماسيون على مدار الثلاثة أيام، أما القسم الثاني فيتضمن محاضرات يقدمها خبراء وممارسون وراسمو السياسات العليا في الدول الخليجية، وسيتضمن القسم الثالث نقاشات الدائرة المستديرة وستضم حوارا مفتوحا بين المتحدثين لطرح توصياتهم المستقبلية، وأخيرا، مسابقة المؤتمر التي ستقدم مكافأة مالية قيمة تهدف إلى تعزيز مناخ الابتكار وريادة الأعمال لكل المشاركين الخليجيين.