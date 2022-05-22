تأكيداً على أهمية الرياضة والاهتمام بالصحة، استضافت شركة الحمراء العقارية مؤخرا أكثر من 500 مشترك في تحدي السباق العمودي للصعود عبر السلالم إلى الدور 55 من برج الحمراء للأعمال، وذلك ضمن سباق «أوفكورس بيك».

ومع اعتبار برج الحمراء هو البناء الأعلى في الكويت، فإن ناطحة السحاب هذه والتي تتكون من 80 طابقا تصبح من جديد مصدر إلهام للرياضيين وجميع المهتمين بالصحة واللياقة في الكويت لاختبار عزيمتهم وقوة تحملهم ولياقتهم.

وعن هذا السباق، تحدثت الرئيس التنفيذي للقطاع الإداري في شركة الحمراء العقارية أبرار الحبيب، قائلة: «شراكتنا المستمرة مع Peak تحظى بأولوية كبيرة والتزام منا ضمن سعينا المشترك لدعم وتشجيع الفعاليات التي تسهم في بناء مجتمع صحي يتمتع أفراده باللياقة والصحة.

إننا نلحظ تحولا بارزا في اهتمام الأفراد بصحتهم ولياقتهم بما يشمل الأنشطة الحركية والنظام الغذائي لهم، وهو ما يجعلنا نحرص على تطوير وإطلاق برامج تعزيز الصحة البدنية والعقلية من خلال أنشطة رياضية مختلفة».



وأضافت الحبيب: «السباق إلى القمة هو إنجاز كبير يعكس عزيمة وإصرار وقوة المشتركين لتخطي التحديات، كما يعتبر دافعا وحافزا للآخرين للمشاركة والقيام بنفس العمل.

إننا نتطلع لأن نسهم بشكل فعال في عودة وإحياء ثقافة الفعاليات الرياضية في الكويت التي تراجعت مع حلول الجائحة، كما نحرص على التشجيع وتقديم الدعم للأنشطة التي تستهدف تعزيز اللياقة البدنية وقد ضم السباق دفعتين من المشتركين انطلقت كل واحدة منهما بشكل منفصل لضمان انسيابية وسلامة الحركة. وتم في نهاية السباق تكريم الفائزين بتقديم الجوائز نقدية لهم».

من ناحيته، أشاد مؤسس شركة PEAK يوسف الفارس، بالتعاون المستمر مع «الحمراء العقارية» قائلا: «هناك تاريخ وشراكة قوية ومستمرة بين الحمراء العقارية وPeak.. إننا ننظر بعين التقدير والإعجاب للدعم المستمر الذي تقدمه شركة الحمراء للساحة الرياضية المحلية والأنشطة التي تعزز الصحة العامة».