يقام مساء اليوم حفل افتتاح دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تحتضنها الكويت حتى 31 الجاري تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وذلك على الملعب الرئيسي لأكاديمية رافائيل نادال في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، ومن المنتظر أن يكون حفل الافتتاح غير تقليدي وبطابع شبابي ويحفل بمفاجآت عديدة، كما سيحظى بحضور رفيع المستوى من القيادات السياسية والرياضية المحلية والخليجية والآسيوية والدولية، منهم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، د.أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة ورئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، خالد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، كما سيحضر الحفل أيضا نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأمير فيصل بن الحسين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى، إلى جانب مدير عام الاتحاد الدولي للجودو فلاديمير برتا ورؤساء الاتحادات الآسيوية لألعاب القوى دحلان الحمد والكراتيه ناصر الرزوقي والدراجات الهوائية أسامة الشعفار والمبارزة سالم القاسمي وكرة الطاولة خليل المهندي وعدد كبير من رؤساء الاتحادات الخليجية.



إلى ذلك، تبدأ اليوم منافسات 3 رياضات جديدة في الدورة وهي: التنس وكرة الطاولة والألعاب الإلكترونية للسيدات، في الوقت الذي أزاحت فيه الكويت، البحرين عن المركز الأول لجدول الميداليات رافعة رصيدها إلى 21 ذهبية و17 فضية و18 برونزية، مقابل 17 ذهبية و16 فضية و10 برونزيات للثانية، فيما حلت قطر ثالثة بـ 12 ذهبية و15 فضية و12 برونزية، وتلتها عمان بـ 11 ذهبية و5 فضيات و9 برونزيات فالسعودية بـ 7 ذهبيات و9 فضيات و17 برونزية والإمارات بـ 5 ذهبيات و8 فضيات و7 برونزيات.

وتشهد الألعاب الإلكترونية للسيدات مشاركة لاعبات من الكويت والسعودية والبحرين وعمان.



وأعرب رئيس اللجنة الكويتية للألعاب الإلكترونية عبدالله المعجل عن سعادته بإدراج هذه الرياضة في الدورة الخليجية سواء للسيدات أو للرجال، مشيرا إلى أن الألعاب الإلكترونية باتت الرياضة الأكثر شعبية بعد كرة القدم، في ظل التطور التكنولوجي الكبير، مضيفا أن منافسات السيدات ستقتصر على لعبة (فيفا 22)، بينما ستكون منافسات الرجال في لعبتين، هما (فيفا 22) و(ليغ أوف ليغنز).



على صعيد آخر، أسدل الستار أمس الأول على منافسات الرماية، حيث حقق المنتخب الكويتي 10 ميداليات ملونة، بعد الفوز في اليوم الختامي بذهبية «سكيت» فرق والميداليتين الفضية والبرونزية في ختام نهائي «سكيت» عن طريق الراميين منصور الرشيدي ومحمد الديحاني تواليا.

وهنأ رئيس الاتحادين الكويتي والعربي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي دعيج العتيبي رماة منتخب الكويت في فرق السكيت لفوزهم بالميدالية الذهبية بعد منافسة قوية.



من جانب آخر، اعتلى منتخب الكويت صدارة الترتيب العام لمسابقات السباحة في ختام منافساتها التي جرت على مدى 4 أيام وذلك بحصد 17 ميدالية منها 12 ذهبية و3 فضيات وبرونزيتان. وشهدت منافسات الدورة تحطيم أكثر من رقم خليجي، منها سباق صدر 200 متر عبر النجم الكويتي راشد الطرموم بزمن 2.19.20د.



من جهته، حقق منتخب الكويت في الكرة الطائرة الفوز في ظهوره الأول على حساب الإمارات بـ 3 أشواط نظيفة ضمن مباريات الجولة الأولى التي شهدت أيضا انتصار البحرين على السعودية 3-1، وتغلب قطر على عمان 3-0. وتخلد فرق البطولة للراحة اليوم بعد أن خاضت امس الجولة الثانية.



إلى ذلك، يدخل منتخب الكويت لكرة قدم الصالات المغلقة منعطفا مهما في مسعاه للحصول على الذهبية، عندما يلتقي نظيره البحريني في 9.30 مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة وقبل الأخيرة.

كما تلتقي السعودية مع عمان في الساعة السابعة مساء. ويتصدر «الأزرق» الترتيب بـ 6 نقاط يليه البحرين والسعودية والأمارات وعمان بـ 3 نقاط لكل منهم.



بدوره، حسم منتخب الكويت لكرة السلة صدارة الدور التمهيدي لمسابقة الرجال، بعد فوزه على نظيره الإماراتي 81-75 في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة. كما تغلبت السعودية على قطر 53-44.

واحتلت الكويت صدارة الدور التمهيدي برصيد 8 نقاط بفوزها في جميع مبارياتها الـ 4، تلتها الإماراتي برصيد 5 نقاط فالبحرين والسعودية (4) وقطر (3). وتتأهل المنتخبات الـ 4 الأولى في الترتيب إلى الدور نصف النهائي الذي ينطلق غدا.



على صعيد آخر، ينطلق في الساعة السابعة صباح اليوم على جسر جابر سباق الدراجات الهوائية لفردي الرجال ضد الساعة لمسافة 24:700 كيلومتر.



وأعلن أمين السر العام لنادي الدراجات عبدالله الشمري ان منتخب الكويت أضاف الميدالية الفضية الثانية في سباق رجال مسافة 41:500 كيلومتر بزمن 49.42.23 دقيقة وبفارق قريب عن الإمارات الذي توج بالذهبية بزمن 50.29.38د. مضيفا: «مثل منتخب الكويت كل من سيد جعفر وخالد الخليفة وعبدالهادي العجمي وعبدالرحمن المنصور وأكمل منتخبنا السباق بـ 3 لاعبين بعد إصابة المنصور».