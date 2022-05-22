توج اليرموك بطلا لكأس التفوق العام للتنس للموسم الرياضي 2021-2022، بعدما جمع 38 نقطة، وجاء نادي خيطان ثانيا برصيد 33 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى نادي الكويت بـ 14 نقطة.



وسيطر «أبناء مشرف» على بطولة الاتحاد للتنس للسن العام، والتي تعد آخر البطولات، حيث تمكن من الفوز بالمراكز الأولى في مسابقة الفردي، إذ فاز بدر عنتر على زميله حسين الشطي بمجموعتين 6-2، و6-1، فيما ذهب المركز الأول في مسابقة الزوجي رجال إلى ثنائي نادي الكويت حسين الغريب وعبدالله المكيمي.



وأقيم حفل ختام موسم التنس برعاية وحضور رئيس الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر، كما تم توزيع الشهادات على الحكام المستجدين الذين اجتازوا دورة الدراسات التحكيمية التي عقدت مطلع العام 2022، وشارك في الحفل نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالصمد العريان، وأمين السر العام فالح العتيبي، وأمين الصندوق علي الديحاني.