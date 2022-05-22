ناصر العنزي - مبارك الخالدي



اقترب العربي من التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عن المجموعة الثانية بفوزه أمس على شباب الخليل الفلسطيني بهدف نظيف سجله ابيلاي مبنجيو في الدقيقة «33» في مباراة الجولة الثانية التي جمعتهما على ستاد نادي الكويت.

وبهذا الفوز رفع «الأخضر» رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، بينما ظل رصيد شباب الخليل خاليا من النقاط.



جاء الشوط الأول بمستوى أقل من المتوسط، واستحوذ الأخضر على الكرة لكن دون فاعلية فيما تميز الشباب بالقوة البدنية والتنظيم الدفاعي القوي معتمدا على الكرات المرتدة، وانتظر العربي للدقيقة 33 عندما توغل علي خلف في العمق الدفاعي وسدد كرة ارتدت من الحارس رامي حمادة ليتابعها مبنجيو في المرمي مفتتحا التسجيل، وفي الشوط الثاني تخلى شباب الخليل عن حذره دون تهديد حقيقي، فيما اتسم أداء «الأخضر» بالحذر، ولم يستثمر السنوسي الهادي خطأ دفاعيا بالدقيقة «72» ليسدد الكرة برعونة خارج المرمي.



إلى ذلك، رفض الاتحاد الآسيوي الاحتجاج الذي تقدم به الرفاع البحريني بداعي عدم قانونية مشاركة عدد من لاعبي العربي في اللقاء الأول بينهما، مؤكدا سلامة الموقف القانوني للأخضر.



من جانبه، حقق الكويت فوزا ثمينا وشاقا من المستضيف السيب العماني 2-1 ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، مقتربا بنسبة كبيرة من التأهل للدور الثاني في حال حقق الفوز أمام جبلة السوري الثلاثاء.



وخطف «الأبيض» هدفا قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ياسين الخنيسي بعد تمريرة من عبدالله البريكي الى يوسف ناصر الذي تعثر فالتقط الخنيسي الكرة وسددها في المرمى «45»، لكن الفريق لم يحافظ على تقدمه وسرعان ما رد السيب بهدف التعادل عبر محسن الهزاني الذي تلقى كرة عرضية وأحسن إيداعها برأسه في مرمى ضاري العتيبي بالوقت بدل الضائع «49».



وفي الشوط الثاني تصدى دفاع الكويت وحارسه العتيبي لهجمات سريعة من الخصم، ثم تمكن المدافع فهد حمود من تسجيل هدف الانتصار الغالي عندما استغل كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء «64»، وبعده نجح لاعبو «الأبيض» بروح قتالية في الحفاظ على تقدمهم وبذلوا جهدا كبيرا لتحقيق فوز ثمين بعد تعادل المباراة الأولى أمام الأنصار اللبناني، كما أجاد حارسه الشاب ضاري العتيبي في مهمته وتصدى لكرات خطرة بثبات.