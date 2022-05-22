مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم



دخلت الكرة الكويتية عهدا جديدا بعد مباشرة رئيس وأعضاء اتحاد الكرة المنتخب مهام أعمالهم فور انتهاء الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت مساء الجمعة بحضور 13 ناديا وغياب ناديي القادسية والفحيحيل، والتي شهدت انتخاب رجل الأعمال عبدالله الشاهين بمنصب رئيس الاتحاد بـ11 صوتا من 12 صوتا بعد انسحاب ممثل العربي، كما فاز بمنصبي نائبي الرئيس كل من أحمد عقلة وهايف حسين المطيري بـ13 صوتا، فيما فاز بمنصب عضوية مجلس الإدارة كل من: جمال العتيبي ومنصور باشا وعبدالعزيز السمحان بـ11 صوتا، بينما حازت فاطمة حيات مقعد اللجنة النسائية بـ11 صوتا.



وعقب انتخابه، وجه الشاهين شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية، قائلا: «اليوم وبعد إعلان التشكيل الجديد لمجلس الإدارة بدأت أول خطوة في طريق مستقبل الكرة الكويتية الحديثة تحت شعار(أزرقنا بيرقنا) وأتعهد بالعمل بكل جد وإخلاص وبذل قصارى جهدي وكل ما في وسعي لإحداث نهضة رياضية كروية طموحة تحقق الآمال والطموحات المرجوة، كما أدعو الجميع لفتح صفحة جديدة وأن تسود روح التعاون والتكاتف والتلاحم وأن نجعل مصلحة الرياضة الكويتية والرياضيين الكويتيين فوق أي اعتبار آخر».



كما أصدر الشاهين بيانا صحافيا أمس بعنوان النهضة الكروية الكويتية (الواقع والمأمول) قال فيه: «سيكون من الضروري أن نضع نصب أعيننا أهمية تأسيس منظومة فنية وإدارية ومالية جديدة، ووضع لوائح ونظم خاصة بإدارة شؤون وأعمال الاتحاد، وتنظيم شؤون أعضائه ومنتسبيه، وتنظيم علاقاته بباقي أطراف المنظومة الرياضية الكويتية، والحركة الرياضية الدولية بطريقة حديثة ورشيقة تعود بالنفع على الاتحاد وعلى أعضائه، وعلى اللاعبين كما نسعى لتطوير الاستثمار الرياضي وفقا لمفاهيم وأسس إدارية وعلمية متخصصة حديثة ومحترفة».



وأضاف: «لقد تزايدت وتعاظمت الأبعاد الاقتصادية للرياضة من خلال زيادة بعض الدول لحجم إنفاقها على الرياضة، كما توجهت دول أخرى، إلى التوسع في الاستثمار الرياضي، سواء من خلال الصناديق السيادية أو الشركات الخاصة، لاسيما مع تنامي عوائد الاستثمار الرياضي المباشرة وغير المباشرة. والمتأمل للشأن الرياضي الكويتي، يجد أن موقعنا في المحافل الدولية خصوصا كرة القدم ليس على المستوى المرجو، وتصنيفها وترتيبها العالمي لا يتلاءم أي منهما مع حجم الاهتمام والإنفاق الحكومي المتاح، ولا يعكس مستوى المواهب الفردية المتوافرة، ولا يعبر عن حماس الجماهير الرياضية الكويتية ولا تطلعاتهم، كما يوجد تراجع غير مبرر، في شغل الشخصيات الوطنية للمناصب الرياضية الدولية، بشكل لا يتناسب مع مكانة الكويت، وحجم اسهاماتها، ودعمها للمجتمعات الدولية».



وكشف الشاهين عن طرح رؤية متطورة لتحقيق نهضة كروية حديثة وفعالة تصبح مصدرا للفخر وللإلهام استنادا إلى فكر العمل المؤسسي الجماعي القائم على أسس احترافية مستدامة، ووفقا لنظم إدارية حديثة، تتماشى مع تطورات الحركة الرياضية الدولية، وتتناغم مع المنظومة الرياضية الكويتية، ولا تتأثر بتغير الأشخاص، ولا باختلاف وجهات النظر وتستند إلى مجموعة من البرامج والخطط التنفيذية القابلة للتطبيق والتي تتعلق بمجموعة من الملفات المهمة والعاجلة أهمها:



٭ إعادة تنظيم وهيكلة الاتحاد.



٭ تنقيح اللوائح والنظم والجزاءات الانضباطية.



٭ الارتقاء بمستوى التحكيم.



٭ تطوير كوادر التدريب الوطنية.



٭ تأهيل الناشئين واكتشاف المواهب.



٭ إعداد المنتخبات لكافة الفئات السنية



٭ تطوير آلية المسابقات.



٭ تنظيم الاحتراف الرياضي ونظم انتقال اللاعبين.



٭ زيادة المشاركة النسائية.



٭ الاهتمام بتطوير المنشآت الرياضية.



٭ تنمية العوائد الاستثمارية للموارد.



٭ إدراك أهمية تنظيم العلاقات بين أطراف المنظومة الرياضية الكويتية في ظل التعاون والتنسيق بين الهيئات الرياضية الوطنية (اللجنة الأولمبية، الاتحادات الرياضية المعنية، الأندية الرياضية الأعضاء)، والجهات الحكومية المختصة، وفي إطار التفاهم والتواصل مع الهيئات والمنظمات الرياضية الدولية.

تصريحات ووعود الشاهين



٭ استقبل الشاهين المهنئين في مقره الانتخابي مساء أمس الأول وفي مقدمتهم المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ورؤساء وأعضاء مجالس أدارات الأندية والعديد من الشخصيات وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخب.



٭ اعتبر أن التعديلات التي تمت على النظام الأساسي في 9-8-2021 هي تعديلات تاريخية حيث اصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 7 وإلغاء 10 لجان وانه على استعدادا لتقبل كل نقد.



٭ قال انه جاء لخدمة الكويت وهي شرف كبير ولخدمة الرياضة الكويتية وانه لا يشعر بأي ضغط وان تعامله مع كافة الأندية بمسطرة واحدة.



٭ اكد على استقرار منتخبنا الوطني والمنتخب الأولمبي اللذين يواجهان استحقاقا آسيويا بعد أيام قليلة، مضيفا: «نحرص على استكمال برنامج الإعداد للاتحاد السابق نظرا لضيق الوقت».



٭ شدد على أن الدوري المقبل لن يبدأ قبل ضمان كافة حقوق اللاعبين وهو من اهم أولويات المجلس.



الغانم: برنامج عمل ومحاسبة





فهد الغانم

قال أمين الصندوق بنادي الكويت فهد الغانم: «نطوي اليوم الصفحة بعد ما أثير من ضجه إعلامية قبل الانتخابات وهذا حق مشروع للجميع ونحترم كل وجهات النظر لنوجه رسالة بأن الأمر حسم وهذه هي الديموقراطية بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية»، مضيفا: «نتمنى أن تتضافر جهود الجميع من هيئات رياضية وأندية لتحقيق طموح الشارع الرياضي وان نقف خلف مجلس الإدارة الجديد كما كنا مع المجلس السابق وذلك سعيا للوصول إلى أهداف المجلس الجديد خلال السنوات الأربع المقبلة»، ومؤكدا أن الجمعية العمومية ستقوم بدورها بالمحاسبة إذا تم الإخفاق في نجاح الأهداف المرسومة.