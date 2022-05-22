حصد منتخبنا الوطني في الجمباز الإيقاعي 3 ميداليات ملونة بواقع ذهبية وفضية وبرونزية أمس في انطلاق مشواره في بطولة إسطنبول الدولية التي تشهد مشاركة 12 دولة.



وأحرزت اللاعبة تاليا بهبهاني المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الحبل للمستوى (B) والتي شهدت مشاركة 23 لاعبة من مواليد 2014، فيما نالت المركز الخامس في فئة الأداء الحر.



بدورها، حققت اللاعبة راية القصار المركز الثاني والميدالية الفضية في فئة الأداء الحر للمستوى (B)، والتي شهدت مشاركة 15 لاعبة من مواليد 2013، فيما احتلت القصار المركز الرابع في مسابقة الكرة، ونالت اللاعبة أمينة الكندري المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الكرة للفئة العمرية ذاتها.



من جانبه، أبدى رئيس مجلس إدارة اتحاد اللعبة ورئيس وفد المنتخب فهد الصولة سعادته البالغة بهذا الإنجاز، وقال: «لاعبات المنتخب أثبتن جدارتهن منذ اليوم الأول للبطولة الدولية، ونأمل أن تتضاعف الغلة من الميداليات في باقي أيام البطولة».



ويشارك «أزرق الجمباز» في هذا التجمع الدولي بوفد يضم 10 لاعبات، هن: نور الرزيحان، فوزية العبد الكريم، لامار الفودري، ليان بهبهاني، سارة البناي، أمينة الكندري، دلال الجسام، نبيلة الخرافي، راية القصار بالإضافة إلى تاليا بهبهاني، كما يضم الوفد رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد حصة الصانع والمدربتين الأوكرانيتين إيرينا كوفالتشوك وفيكتوريا فسيوك.