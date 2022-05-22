المنامة - ناصر محمد



عن جدارة واستحقاق، وفي مفاجأة من العيار الثقيل، نجح رئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة د.عبدالهادي الشبيب في الفوز برئاسة الاتحاد العربي لكرة الطائرة للدورة الانتخابية الجديدة 2022-2025، وذلك بعد حصوله على 10 أصوات في الانتخابات التي أقيمت أمس بالبحرين متفوقا على نظيره البحريني الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني والرئيس السابق للاتحاد الذي حصل على 6 أصوات فقط.



وشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي المصادقة على التقرير المالي والأدبي للاتحاد للدورة الانتخابية السابقة، كما تمت مناقشة العديد من النقاط التي كانت مدرجة في جدول الأعمال، قبل أن تتم عملية الانتخابات على مقعد الرئيس وعضوية مجلس إدارة الاتحاد.



ومن المقرر أن ينتقل مقر الاتحاد العربي لكرة الطائرة إلى العاصمة الكويت، ليكون مقرا جديدا للاتحاد بعد فوز الشبيب بالرئاسة.