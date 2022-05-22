القاهرة - سامي عبدالفتاح



أشعل رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم المواجهة مع النادي الأهلي، بعد أن صرح في أحد البرامج التليفزيونية بأن قرار الحكم أمين عمر بإلغاء هدف الأهلي في شباك البنك الأهلي قرار صحيح، وأن لجنة الحكام تجهز ردا على طلب الأهلي بإعادة المباراة لوجود مخالفة في تطبيق قانون اللعبة.



وقال عبدالفتاح: «لا توجد أي عقوبات ضد أمين عمر أو حكم الفار محمد سلامة، لأنه لم يحدث أي خطأ وقرار إلغاء الهدف صحيح».



وكانت إدارة النادي الأهلي قد خاطبت الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي جرت الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب في الجولة 19 من الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي وشهدت هدفا ملغى في الشوط الأول بسبب كرة متحركة من ضربة حرة مباشرة، توالت بعدها التمريرات حتى جاء الهدف، ولم يتدخل حكم المباراة بإعادة اللعبة إلا بعد تسجيل الهدف.



واستند الأهلي في شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم وبروتوكول الـ «VAR» الموجود لدى جميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسؤولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته.



إلى ذلك، هنأ مجلس إدارة النادي الأهلي فريق نهضة بركان المغربي بعد أن حقق لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل (1-1) مساء الجمعة في نيجيريا.



إلى ذلك، تتواصل مباريات الدوري المصري، حيث تقام اليوم 4 مواجهات ضمن الجولة 20 فيستضيف الإسماعيلي فريق البنك الأهلي، وسيكون المصري على موعد مع فريق فيوتشر في السابعة مساء بتوقيت الكويت، وفي التوقيت نفسه سيكون لقاء سيراميكا ومصر المقاصة، على أن يختتم اليوم الساخن في العاشرة مساء بلقاء الاتحاد السكندري وبيراميدز.