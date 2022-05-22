واصل البطل القطري ناصر العطية هيمنته على رالي الأردن بعدما خرج فائزا للمرة الـ 15 عقب انتهاء اليوم التنافسي الثاني والأخير أمس، رافعا رصيده إلى 81 فوزا في بطولة الشرق الأوسط للراليات.



وأنهى العطية الذي بات قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الشرق الأوسط للمرة الـ 18 في مسيرته، الرالي الأردني الذي يشكل الجولة الرابعة منه، على متن سيارته فولكسفاغن بولو جي تي - آر 5 في الصدارة بفارق 9:57.6 دقائق عن اللبناني الشاب أليكس فغالي (ميتسوبيشي ايفو 9).



وحل الكويتي مشاري الظفيري في المركز الثالث على متن ميتسوبيشي ايفو 10 (2:28:23.4 س) أمام الأردني خالد جمعة على متن ميتسوبيشي ايفو 10 أيضا (2:37:27.3).



وبعد فوزه في الجولتين الأوليين اللتين احتضنتهما عمان وقطر، اكتفى العطية في الجولة الماضية التي أقيمت في الكويت، بالمركز الثاني خلف مواطنه خالد السويدي، لكنه عوض في الأردن واقترب من حسم لقب الشرق الأوسط مع بقاء جولتين في لبنان (بين 2 و4 سبتمبر) وقبرص (بين 23 و25 سبتمبر).



وقال العطية: «سعيد جدا بالفوز في رالي الأردن الدولي، أوجه جزيل الشكر للجنة المنظمة لقيامهم بعمل رائع، حققت الفوز الـ 15 في رالي الأردن الدولي والمنافسة لم تكن سهلة لكن فريقي عمل بجد، احتاج فقط نقطتين أو 3 نقاط في راليي لبنان وقبرص، لنيل لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للمرة الثامنة عشرة».

وأضاف: «نعلم اننا أقوياء في كل سباق، نحن بحاجة إلى مشاركة المتسابقين في بطولة الشرق الأوسط، إنها مهمة بالنسبة لنا».



وبلغت مسافة الرالي الذي امتد لـ 12 مراحلة خاصة للسرعة، 205.54 كلم ودارت منافسات اليوم الثاني الأخير في مراحل حاث (12.69 كلم)، سويمة (11.08 كلم) وماعين (17 كلم) التي خاضها السائقون مرتين.