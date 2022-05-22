الدوحة - فريد عبدالباقي



أنهى منتخب قطر الأولمبي لكرة القدم معسكره التدريبي الخارجي الذي أقامه في العاصمة الأذربيجانية (باكو)، استعدادا لكأس أمم آسيا تحت 23 سنة والتي ستنطلق في أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل.



وكانت قرعة البطولة قد أوقعت العنابي القطري في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات أوزبكستان (المستضيف)، وإيران وتركمانستان.



وضمت قائمة المنتخب القطري 26 لاعبا وهم: أحمد الجانحي واندريه سياهبوترا ومصطفى عصام وعبدالله سر الختم «الغرافة»، وصلاح زكريا ومحمد النعيمي ولطفي مادجر «الدحيل»، وجاسم جابر وأحمد سهيل ومحمود بو ندى «العربي»، وأسامة الطيري وهاشم علي وعلي مال الله «الريان»، وعبدالرشيد إبراهيم وعبدالله السليطي «الأهلي»، ويوسف عبدالرزاق ومصطفى طارق وفيصل محمد ويوسف عبدالله «السد»، ويوسف أيمن وجاسم المهيري وخالد وليد ومحمد عياش «الوكرة»، ودياب هارون «الخور»، ومروان شريف «الشمال»، والمكي حسن الخريطيات.