الرياض ـ خالد المصيبيح



عاشت مدينة المجمعة التي تبعد 120 كلم شمال العاصمة الرياض أفراحا تاريخية، بعد أن زفت فريقها الفيحاء بعد فوزه بمسابقة كأس الملك السعودي على حساب الهلال بركلات الترجيح، واستقبلت حافلته المكشوفة التي جابت أنحاء المدينة وصولا لمقر النادي باحتفالات كبيرة.



وكتب الفيحاء، الذي تأسس بالعام 1953، نفسه في سجل الأبطال في المسابقة الأغلى في السعودية حيث نال 10 ملايين ريال مقابل فوزه باللقب.



وكان الفيحاء قد عاد هذا الموسم من الدرجة الأولى بعد هبوطه في الموسم قبل الماضي، وأجاد مدربه الصربي رازوفيتش في التعامل مع الإمكانات الموجودة لديه، فكان اعتماده على خط دفاع متمكن وحارس مرمى رائع جدا، ونجح عبر هذا الأسلوب في أن يفوز بكأس الملك، حيث أقصى الاتحاد متصدر الدوري واتبعه بالهلال وصيف المتصدر.

وكانت ادارة الفيحاء قررت تجديد التعاقد مع حارس المرمى الصربي ستوكوفيتش بعد أن ألمحت كثير من الأندية السعودية إلى رغبتها في ضمه.

من جانب آخر، تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي بعد أن بدأت أمس بلقاءي الاتفاق مع الجزم وأيضا النصر مع الرائد، فيما يقام اليوم لقاءان يجمع الأول منهما الفتح بضيفه الطائي، ويلتقي في جدة الأهلي العاشر بأبها السابع، والثلاث نقاط مهمة جدا خاصة للأهلي الذي مازال مهددا من عدة فرق تقترب منه في رصيد النقاط.