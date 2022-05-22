بيروت ـ ناجي شربل



فاز العهد على وصيفه البرج 2-0 في المباراة التي اجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية في المرحلة الخامسة الأخيرة ايابا من الدورة السداسية الخاصة بمجموعة الصدارة من الدوري العام اللبناني الـ 62، إذ افتتح محمد ناصر التسجيل للعهد في الدقيقة 66 بكرة أرضية سددها من داخل المنطقة إلى يسار الحارس حسن مغنية اثر تمريره متقنة من حسين منذر، وأضاف أحمد زريق تعزيز التقدم في الدقيقة 85 بكرة في وسط المرمى اثر تمريرة من محمد ناصر الذي راوغ الحارس مغنية.



وبذلك يكون العهد عادل رقم النجمة في عدد مرات الفوز بالبطولة بثمانية ألقاب، وهو أنهى الموسم بسجل نظيف من الخسارة، وخرج من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس لبنان بخسارته أمام النجمة بضربات الترجيح.



وتولى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم م.هاشم حيدر تتويج لاعبي العهد أمام جمهور غفير واكبهم في المدرجات، ونال الحكم محمد درويش درعا في مناسبة ختام مسيرته، كما اعلن لاعب نادي البرج عباس عطوي «اونيكا» اعتزاله.



وعلى ملعب صور البلدي في صور، فاز شباب الساحل على مضيفه التضامن صور 4-1.



وتختتم البطولة بمباراة الأنصار وشباب البرج السبت 4 يونيو لانشغال الأنصار بخوض مباريات مجموعته في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بالعاصمة العمانية مسقط.



وتردد أن شباب البرج سينسحب من المباراة مختارا الهبوط إلى الدرجة الثانية بسبب أزمة مالية تفاقمت مع إلزامه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) دفع مستحقات للاعبه العاجي السابق كريست ريمي البالغة اكثر من 40 الف دولار.



وسيؤدي هبوط شباب البرج الى جانب سبورتنغ بيروت الذي عاد إلى الدرجة الثانية إلى بقاء الصفاء في مصاف أندية الدرجة الأولى بعد حلوله وصيفا للقاع بخسارته أمام الحكمة بيروت 0-1 الثلاثاء الماضي.