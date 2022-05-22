دارين العلي - عادل الشنان



للمرة الثالثة على التوالي، استطاع د.حسن كمال الفوز بمقعد الدائرة الأولى باكستاح حاصدا (2755) صوتا.



وقد شهدت الدائرة الأولى في انتخابات المجلس البلدي والتي تشمل مناطق شرق وبنيد القار والدعية ودسمان وفيلكا والشعب والدسمة، إقبالا ضعيفا من الناخبين الذين يحق لهم التصويت وهم حوالي 17820 مواطنا يختارون من بين 4 مرشحين وهم أيوب الصفار وجراح الدوسري ود.حسن كمال وعبدالله شمساه.



وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف أمس ان انتخابات المجلس البلدي ترجمة وتجسيد فريد للتواصل الإيجابي بين القيادة العليا والشعب ومثال حي على المشاركة الفاعلة للمواطنين في صياغة حاضرهم واستكمال مسيرة مستقبلهم.



جاء ذلك خلال متابعة النواف لسير العملية الانتخابية للمجلس البلدي وخطط تأمين المقار الانتخابية وانتشار رجال الأمن لفرض السيطرة الأمنية وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



وأكد النواف حرص القيادة السياسية الحكيمة على أن تتواءم انتخابات المجلس البلدي مع عمق جذور المسيرة الديموقراطية الكويتية، مضيفا أن العرس الديموقراطي تجسيد عملي لقيم التلاحم والتعاون المستمدة من ميراثنا الحضاري، مشيدا بمنظومة التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل وجميع الوزارات والجهات ذات الصلة للخروج بالعملية الانتخابية بالصورة التي تتناسب والديموقراطية الكويتية، متمنيا التوفيق والسداد في خدمة المواطنين مؤكدا تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية للتيسير على الناخبين وتحقيق أعلى درجات الشفافية.



من جانبه، قال رئيس اللجنة الأصلية في الدائرة الانتخابية الأولى بثانوية بيبي السالم المستشار فهد الفهد ان العملية الانتخابية تمت بسلاسة ويسر، حيث حرص كبار السن على الحضور مبكرا.



بدوره، أكد المرشح د.حسن كمال ان «البلدي» يعتبر بوابة مشاريع الدولة، مطالبا باختيار الاعضاء المعينين من أهل الخبرة والكفاءة، لافتا الى المرحلة المقبلة لا تتحمل المحاباة والمحاصصة وتحتاج الافضل خاصة ان الكثير من المشاريع معطلة منذ جائحة كورونا.



من ناحيته، تمنى وزير الأشغال العامة ووزير البلدية الأسبق د.فاضل صفر من الفائزين التركيز على قضايا النظافة والبيئة وتوفير الأراضي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتطوير عمل البلدية والمجلس البلدي لتسريع إنجاز المشروعات.



من جهته، قال النائب السابق أحمد لاري نتمنى من الأعضاء الاهتمام بالمشاريع، مشددا على أهمية دور المجلس البلدي في المشاريع التنموية والخدمية.



وفي مراكز اقتراع النساء بالدائرة الأولى أيضا كان الهدوء سيد الموقف ولوحظ حضور كبار السن في الساعات الأولى لعملية الاقتراع، حيث قامت متطوعات «الهلال الأحمر» بمساعدتهن للوصول إلى اللجان الانتخابية.



لقطات ومشاهدات



٭ بدت المظاهر الانتخابية خجولة بعض الشيء أمام مراكز الاقتراع.



٭ عمل متطوعو الدفاع المدني على تسيير العملية الانتخابية ومساعدة الناخبين للوصول إلى اللجان.



٭ توفير كراسي متحركة لكبار السن وتم السماح لهم بالدخول بسياراتهم إلى أمام المركز الانتخابي.



٭ إغلاق بعض الطرق الداخلية في المناطق لتسهيل حركة سير المركبات وإفساح الطريق للمشاة.



٭ وضع لوحات إرشادية داخل ممرات اللجان لمنع التجمعات في مراكز الاقتراع.



٭ توفير بعض المشروبات والمأكولات الخفيفة للناخبين أمام اللجان الانتخابية.

فريق العمل

التحرير:

بداح العنزي - عفاف مختار - مسعد حسني - أحمد صابر- دارين العلي - آلاء خليفة - ندى أبونصر - عاطف رمضان

عادل الشنان - عبدالله الراكان - محمد الدشيش - ثامر السليم - محمد راتب - سلطان العبدان - عبدالعزيز الفضلي.

التصوير:

هاني الشمري - فريال حماد - قاسم باشا - أحمد علي

متين غوزال - محمد هاشم - ريليش كومار.