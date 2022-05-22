عاطف رمضان - آلاء خليفة



تمكن سعود الكندري من الفوز بمقعد الدائرة الرابعة محققا ٥٥٦١ صوتا عقب تنافس مع 6 مرشحين.



وكانت الدائرة الانتخابية الرابعة والتي تضم مناطق ميدان حولي وحولي وبيان والنقرة واليرموك ومشرف والسرة وقرطبة والجابرية والعديلية قد شهدت ضعفا في المشاركة من قبل الناخبين والذين يقدر عددهم بـ 83018 من الذكور والإناث، حيث تنافس فيها: أحمد المسيطير، وسعود الكندري وجواد قمبر ورازي المرشود وزياد بورسلي وطلال القطان وعلي صرخوه.



وقال وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين إن المواطن الكويتي يتمتع بمستوى عال من الوعي الانتخابي، مشيدا بنجاح العملية الديموقراطية والتعاون بين مرشحي وناخبي الدوائر في إتمام هذه العملية.



وأكد روح الدين على الدور الكبير لأعضاء مجلس البلدي في دفع العمل الوطني والتنسيق مع السلطة التنفيذية والجانب الحكومي، مشيرا إلى أن وزارة الإعلام تقوم بتغطية شاملة للعملية الانتخابية بدأت صباح أمس بكل إمكانياتها وجميع قطاعاتها من إذاعة وتلفزيون لتوفير التغطية المباشرة ومتابعة مجريات الانتخابات حتى إعلان النتائج.



وأشاد بدور رجال القضاء وجميع منتسبي وزارة الداخلية وجهات الدولة المشاركة في العملية لإنجاح هذا العرس الديموقراطي الذي تشهده البلاد.



من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الأصلية في ثانوية أحمد مشاري العدواني للبنين في منطقة العديلية المستشار عبدالله القصيمي ان جميع الجهات المعنية قامت بدورها، لتجهيز اللجان بجميع الخدمات اللوجستية لسير العملية الانتخابية.



من جهته، قال مدير أمن حولي مسؤول الدائرة الرابعة اللواء عبدالله العلي ان تنظيم العملية الانتخابية للانتخابات كان جيدا من قبل جميع الجهات المعنية.



بدوره، قال المستشار طلال المطر رئيس اللجنة الأصلية بمدرسة مشعان الخضير المتوسطة للبنين بمنطقة مشرف بالدائرة الرابعة ان العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي من دون اي معوقات وسط تعاون الجهات المعنية بشكل واضح.



وفي مدرسة بحرة الابتدائية للبنات بمنطقة اليرموك قال المواطن سالم البناي ان تراجع إقبال المواطنين للتصويت في الانتخابات بشكل عام سواء للمجلس البلدي او مجلس الأمة او حتى الجمعيات التعاونية هو أمر سلبي، مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية والإعلام الكويتي بالمساهمة في توعية المواطنين وترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية.



وكشفت القاضية هلل الدريعي في تصريح لـ «الأنباء» ان عملية الاقتراع بدأت الساعة 8 صباحا، موضحة انه في ساعات الصباح الأولى كانت عملية الاقتراع هادئة جدا، متقدمة بالشكر إلى كل الجهات التي تساهم في عملية التنظيم.



وفي مدرسة مشرف المتوسطة للبنات سارت عملية الاقتراع بهدوء وسلاسة ونظام وضمت المدرسة لجنة أصلية و6 لجان فرعية، وكشف رئيس اللجنة الأصلية المستشار محمد الخلف انه تم فتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة 8 صباحا وكان الإقبال خفيفا جدا في ساعات الصباح الأولى.



لقطات ومشاهدات



٭ كان أغلب الحضور في ساعات الصباح الباكر من كبار السن.



٭ تواجد ممثلو جمعية الهلال الأحمر لمساعدة الناخبين داخل المدارس.



٭ قام رجال وزارة الداخلية بجهود كبيرة لتنظيم اليوم الانتخابي.



٭ تواجدت عناصر من الشرطة النسائية عند المقار الانتخابية لمساعدة الناخبات.