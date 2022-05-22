بداح العنزي



أسفرت نتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 عن نسبة تغيير بلغت ‎%‎70 بعد ان حافظ 3 أعضاء على مقاعدهم لدورة جديدة مع دخول 7 أعضاء جدد.



هذا، وأشاد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بالجهود المقدرة التي بذلها المسؤولون في الإعداد والترتيب للانتخابات، وعلى وجه الخصوص في كل من وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين ووزارة العدل ممثلة باللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات ووزارات التربية والإعلام والصحة والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت، والتي اتسمت بالكفاءة وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين الكرام لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بكل سهولة ويسر.



وقد ثمن سموه ما تحلى به المواطنون الكرام من وعي كبير تجسد في التزامهم باللوائح والتعليمات خلال عملية الاقتراع، ما عكس الوجه الحضاري للكويت، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.



وعودة إلى نتائج الانتخابات فقد فاز د.حسن كمال بمقعده في الدائرة الأولى، حيث حصل على ٢٧٥٥ صوتا، فيما فاز عبدالله المحري بمقعد الدائرة الثانية



بعد أن حصل على ٤٣٣١ صوتا، وحصل فهد العبدالجادر على مقعد الدائرة الثالثة بـ ٢٥١٢ صوتا، بينما حصل سعود الكندري على مقعد الدائرة الرابعة بـ ٥٥٦١ صوتا، وناصر الجدعان على مقعد «الخامسة» بـ ٥٦٨١ صوتا، كما فاز فهيد المويزري بمقعد الدائرة السادسة بحصوله على ٥٢٣٥ صوتا.



هذا وكانت قد تمت تزكية خالد مفلح المطيري عن الدائرة السابعة، وفاز عبدالله عويد العنزي بمقعد الدائرة الثامنة، وحصل على ٩٨٩٣ صوتا، وناصر حماد الكفيف بمقعد الدائرة التاسعة بعد أن حصل على ١٣٤٠١ صوت، فيما تمت تزكية نصار بن مهيني العازمي عن الدائرة العاشرة.



وحسب قانون البلدية 2016/33 فإن تعيين الـ 6 أعضاء من قبل الحكومة يتم خلال أسبوعين من ظهور النتائج على ان يتم في أول جلسة للمجلس اختيار الرئيس ونائبه وبقية لجان المجلس بعد أسبوعين من تعيين الأعضاء الـ 6.

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