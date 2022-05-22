القحص لـ «الأنباء»: الأمور سارت على ما يرام ونثمّن التعاون بين الجهات المعنية

بورمية لـ «الأنباء»: الإقبال من المقترعين تزايد مع مرور الوقت خاصة في المساء

محمد راتب

فاز ناصر حماد الكفيف بعضوية المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة بعد أن نال ثقة كبيرة حصل عليها من ناخبي وناخبات الدائرة بتحقيقه

13401 صوت.

ورغم أن السباق على مقعد الدائرة التاسعة كان بين مرشحين فقط هما خالد العازمي وناصر الكفيف، إلا أن هذه الدائرة تميزت بإقبال أكبر نسبيا من الناخبين، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 82890 مواطنا توزعوا بين 41485 ناخبا و41405 ناخبات، وتضم الدائرة التاسعة مناطق (الوفرة وهدية وأبوحليفة والفنطاس والمهبولة والفنيطيس والمسيلة وصباح السالم وأم الهيمان والرقة والظهر والزور والأحمدي والمقوع ووارة والصباحية والجعيدان.

وقد شهدت العملية الانتخابية سلاسة كبيرة في ظل التنظيم الجيد من الجهات المعنية بالتعاون بين وزارات الداخلية والعدل والتربية والبلدية والصحة، مع دعم من الإطفاء والدفاع المدني والهلال الأحمر والجمعيات التعاونية، ومتابعة من «نزاهة».

هذا وأكد رئيس اللجنة الأصلية للدائرة التاسعة في منطقة الرقة ثانوية عبدالله السالم للبنين المستشار راضي محمد القحص في تصريح لـ«الأنباء» أن الأمور سارت على ما يرام، مثمنا التعاون بين الجهات المشرفة على الانتخابات. وقد بلغ عدد المصوتين حتى الساعة 4:30 عصرا (180) من أصل (876)، وكان متوقعا تزايد العدد لحين إغلاق الصندوق.

وقد ضمت اللجنة إلى جانب المستشار القحص كلا من عضو لجنة الداخلية خليفة العازمي، وديبان العجمي.

بدوره، أكد رئيس اللجنة الانتخابية بالدائرة التاسعة في مدرسة عبدالرحمن عبد الوهاب الفارس المستشار طلال بو رمية في تصريح لـ«الأنباء» أن عدد المقترعين في لجنة منطقة صباح السالم بلغ 600 من أصل أكثر من 4000، وفي مدرسة عبدالرحمن الفارس 60 من أصل 1180 ناخبا وناخبة، وذلك من الساعة 8 وحتى ما قبل الظهيرة، متوقعا إقبالا أكبر خلال الساعات المقبلة وخصوصا خلال الفترة المسائية. وضمت اللجنة إلى جانب المستشار بورمية كلا من داود الحمدان وعلي العجمي من الداخلية.

لقطات

تواجد مشكور لرجال الداخلية وتنظيم مميز للدور، ورعاية خاصة لكبار السن.

الانتخابات سارت بسلاسة، مع معرفة كل ناخب وناخبة للقيد واللجنة.

ساهمت جمعية صباح السالم التعاونية في توفير ركن خاص للعصائر والمياه الباردة.





لقطات



تواجد مشكور لرجال الداخلية وتنظيم مميز للدور، ورعاية خاصة لكبار السن.



الانتخابات سارت بسلاسة، مع معرفة كل ناخب وناخبة للقيد واللجنة.



ساهمت جمعية صباح السالم التعاونية في توفير ركن خاص للعصائر والمياه الباردة.