محمد الدشيش



كما كان متوقعا، استطاع عبدالله عويد العنزي، الفوز بعضوية المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة بثقة كبيرة من ناخبيها، حيث حصد (٩٨٩٣) صوتا.



وقد تميزت الدائرة الثامنة بأنها أعلى الدوائر في عدد المقترعين الذي بلغ 94081 مواطنا ومواطنة، موزعين على 44106 ناخبين و49975 ناخبا، وهي تضم مناطق (الجهراء والجهراء الجديدة والصليبخات والدوحة والقيروان وسعد العبدالله)، وقد تنافس على مقعد هذه الدائرة 4 مرشحين هم: عبدالله عويد الهذال العنزي، وطلال ضايف الشمري، وعيد مفلح المسيليم، ونواف عجيل العنتري.



وكغيرها من الدوائر كان الإقبال على عملية التصويت في بداية اليوم ضعيفا، لكنه تحسن نسبيا مع مرور الوقت، لدرجة أن لجان هذه الدائرة لم يتجاوز عدد المقترعين حتى الساعة الرابعة عصرا 20%.



وخلال جولتنا بين اللجان، التقينا مع المستشار د.سعد ناصر العجمي في مدرسة الواحة، والذي قال لـ «الأنباء»: نحمد الله على سير العملية الانتخابية وبجهود الفريق المتكامل من جميع جهات الدولة المشاركة لإنجاح هذا العرس الانتخابي.



وأضاف ان عدد من يحق لهم التصويت في اللجنة يبلغ نحو 900، لافتا إلى أن العملية الانتخابية سارت كما كان مرسوما لها ونشكر القائمين عليها. واتجهنا إلى منطقة الجهراء الجديدة، والتقينـــا بالمستشـــار عبدالهادي عبدالرحمن النويف الذي قال إن الأمور سارت بكل أريحية وانتظام ودون أي مشاكل وكانت نسبة الإقبال خفيفة في ساعات الصباح وتزايدت مع مرور الوقت، مضيفا أن المدرسة تضم 14 لجنة منها 13 لجنة فرعية ولجنة أصلية، وان عدد المقترعين 946 ناخبا.



وأضاف ان الجميع متعاون من لجان ومندوبي المرشحين مع وزارة الداخلية والسلطة القضائية، ونشكر الناخبين على تواجدهم وإدلائهم بأصواتهم لإنجاح هذا العرس الديموقراطي.



وفي مدرسة هاشم الحنيان وهي خاصة للنساء في منطقة القصر في الجهراء القديمة، التقينا بالمستشار عماد المنديل وسألناه عن العملية الانتخابية فقال إنها سارت بهدوء، وذكر أن اللجنة تضم 14 لجنة فرعية ولجنة واحدة أصلية.



واتجهنا إلى منطقة سعد العبدالله، والتقينا بوكيل النيابة رئيس اللجنة الأصلية محمد نايف المطيرات وقال إن المدرسة تضم 7 لجان منها 6 لجان فرعية ولجنة واحدة أصلية وان نسبة الحضور وصلت إلى 25% والعدد بتزايد والعملية قائمة على قدم وساق ولا يوجد أي شي يعكر جو العملية الانتخابية وأشكر الجميع على جهودهم.



ومن منطقة سعد العبدالله إلى منطقة الصليبخات وفي مدرسة عبدالعزيز العتيقي التقينا بالمستشار د.جمال مبارك العنيزي الذي قال إن عملية الاقتراع مرت بـ 3 مراحل وكانت المرحلة الأولى عند فتح باب الاقتراع في الساعة 8 صباحا وكان الحضور جدا قليل، والمرحلة الثانية كانت فترة الظهيرة والتي لم يحضر احد للإدلاء بصوته والفترة الثالثة من الساعة 4 عصرا والتي شهدت تزايد عدد الناخبين وقد وصلنا إلى نسبة 32% وأتوقع الوصول إلى 38 أو 40% عند غلق باب الاقتراح.



واتجهنا إلى منطقة الدوحة وفي مدرسة ابن مسعود التقينا بوكيل النيابة أحمد العجيري الذي قال إن عدد من يحق لهم التصويت في اللجنة 854 ناخبا.



لقطات من الجولة الصباحية



٭ شهدت مراكز الاقتراع انتشارا واسعا لسيارات الإسعاف.



٭ حرصت وزارة الصحة على توفير 34 عيادة طبية في لجان الاقتراع تضم هيئة تمريضية ومسعفين.



٭ لم تغب جهود جمعية الهلال الأحمر عن هذا الاستحقاق إذ وفرت مقاعد متحركة ومظلات واقية ومتطوعين.