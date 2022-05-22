الأصفر: تعاون الجهات المعنية ساهم في سلاسة عملية الاقتراع بمختلف اللجان

الجدعان: دور مهم لـ«البلدي» في تطور البلد وهدفنا خدمة الكويت وفق اختصاصات المجلس



سلطان العبدان



تمكن ناصر الجدعان من الفوز بعضوية المجلس البلدي 2022 بعد أن كسب ثقة ناخبي أبناء الدائرة الخامسة وتصدره سباق المنافسة بين مرشحيها بحصوله على المركز الأول بعدد 5681 صوتا.



وكانت الانتخابات في الدائرة الخامسة شهدت تنظيما مميزا في لجان الاقتراع بفضل جهود الجهات المعنية، وسارت عملية التصويت وسط إقبال نسبي من الناخبين لاختيار مرشحهم للمجلس البلدي 2022 من بين 4 مرشحين، هم: سالم البلهان وفاضل أسد وناصر الجدعان وناصر الدين أسد.



ويبلغ عدد ناخبي الدائرة الخامسة مناطق (رأس السالمية والسالمية وسلوى والبدع والرميثية)، وتضم 39588 ناخبا وناخبة موزعين بين 19022 ناخبا و20566 ناخبة. وعلى هامش علمية الاقتراع، قال محافظة حولي علي سالم الأصفر بعد الإدلاء بصوته في مدرسة انجفة الابتدائية للبنين بمنطقة السالمية إنه قام بجولة على عدد من مقار الاقتراع في محافظ حولي ولاحظ كل التعاون من وزارت الداخلية والعدل والإعلام، معربا عن تقديره وشكره لهم، مشيدا بحسن سير العملية الانتخابية في الدائرة الخامسة، متمنيا نجاح من به الصلاح للعباد والبلاد.



وتمنى التوفيق لجميع المرشحين لمصلحة الكويت وأهلها الأوفياء في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما تقدم مرشح الدائرة الخامسة ناصر الجدعان بالشكر إلى جميع الناخبين، داعيا إياهم إلى الحرص على الحضور والتصويت لما للمجلس البلدي من أهمية في تطور البلد ومستقبلها.



وأكد الجدعان في تصريح لـ «الأنباء» أن المنافسة بين المرشحين هدفها خدمة الكويت وفق اختصاصات المجلس البلدي.



بدوره، قال المستشار خالد العثمان في لجنة الرجال بمنطقة سلوى التابعة للدائرة الخامسة إن العملية بدأت تمام الساعة ٨ صباحا وسارت بكل سلاسة، مشيدا بالتعاون بين المواطنين ورجال الداخلية ووزارة العدل.



من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأصلية رقم ٣٣ في الدائرة الخامسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار حسن الشمري ان العدد الإجمالي للمقترعات في هذه اللجنة يبلغ ٩٨٨ ناخبة، متوقعا ارتفاع أعداد الناخبات مع مرور الوقت حتى قبل إغلاق الصناديق.



لقطات



٭ لوحظ وجود تعاون كبير بين رجال الأمن في المدارس الانتخابية والمواطنين.



٭ توافر المقاعد المتحركة لمساعدة كبار السن في التصويت.



٭ نسبة الحضور ضعيفة في الساعات الأولى.



٭ تواجد وزارة الصحة ممثلة بالمسعفين لتقديم الخدمات للحالات الطارئة من المواطنين.