أعلنت «أسيكو المجموعة» عن تحقيقها إنجازات بارزة ونتائج مالية إيجابية خلال 2021، حيث حققت أرباحا صافية لمساهمي الشركة الأم بلغت 205 آلاف دينار، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بما تم تحقيقه في عام 2020 من خسائر بقيمة 28.7 مليون دينار، كما تمكنت الشركة من الحفاظ على القيمة الدفترية للسهم بقيمة 225 فلسا في العام 2021، كما كانت في العام الذي سبقه، وقد جاء إعلان النتائج المالية خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة، الذي عقد يوم الاثنين الماضي، حيث أقرت عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للمساهمين.



وقد أظهرت النتائج المالية للشركة أن إجمالي حقوق المساهمين انخفضت بنسبة 1.5%، لتبلغ 91 مليون دينار بنهاية عام 2021، مقارنة بـ92.5 مليون دينار لسنة 2020، كما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 79 مليون دينار في 2021، بالمقارنة مع إجمالي الإيرادات التي جمعت خلال العام 2020، والتي كانت قد بلغت 61 مليون دينار، بينما وصل إجمالي قيمة الموجودات إلى 395 مليون دينار، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على إقفال الخسائر المرحلة البالغة 8.7 ملايين دينار في علاوة الإصدار.