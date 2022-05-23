أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت أرست عقدين لتقديم وجبات غذائية بقيمة 16.1 مليون دينار، حيث تمت ترسية العقد الأول بتقديم خدمات التغذية في منطقة الأحمدي وجنوب شرق الكويت بمبلغ إجمالي قدره 11.6 مليون دينار، وتمت الموافقة على ترسية العقد الثاني لتقديم خدمات التغذية في منطقة شمال وغرب الكويت بقيمة 4.5 ملايين دينار.



من جهة ثانية، قالت المصادر إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق لشركة نفط الكويت على طرح مناقصة تركيب أنابيب لإعادة استخدام المياه الفائضة المعالجة من شركة البترول الوطنية الكويتية في مرافق شركة نفط الكويت.إلى ذلك، قرر الجهاز المركزي تأجيل البت في قرار طرح مناقصة تحسينات الأمن والسلامة ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات للآبار الجوراسية في شمال الكويت. ووافق كذلك على طرح مناقصة تحديث وتطوير شبكة الغاز والمكثفات في منطقة شرق الكويت. وأصدرت شركة نفط الكويت تمديد عقد تشغيل وصيانة منشأة ضغط واره في مناطق جنوب شرق الكويت المبرم مع شركة الخدمات المتكاملة للمقاولات الميكانيكية والآلات الدقيقة لمدة 12 شهرا بمبلغ إجمالي قدره 2.6 مليون دينار.



وقررت الشركة التمديد الأول لعقد إنشاء محطات كهربائية فرعية مرفوعة للمضخات الكهربائية المغمورة في منطقة 1 و2 و3 في جنوب وشرق الكويت المبرم مع شركة الغانم انترناشيونال من دون زيادة على قيمة العقد.



وتم تمديد الثاني لعقد تقديم خدمات المياه الداعمة لعمليات حفر وإصلاح الآبار مع الشركة الكويتية لحفر الآبار لمدة سنة (شهر بشهر)وذلك حتى نهاية يناير 2023 بقيمة 307 آلاف دينار من المبلغ الاحتياطي وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الممارسة البديلة. أما شركة البترول الوطنية الكويتية فقررت ترسية مناقصة خدمات تحميل وتفريغ العامل المحفز للمعدات في مصفاة ميناء الأحمدي على شركة كورية جنوبية بقيمة 9.5 ملايين دينار.



وقالت المصادر إن «البترول الوطنية» أرست المناقصة بعد أن حازت الشركة الكورية (YUHAN TECH) أقل الأسعار للمناقصة.