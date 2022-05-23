أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين) عن تحقيق صافي ربح بقيمة 22.6 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 مقابل مبلغ 14.5 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية، أي بارتفاع قدره 56% مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم الواحد خلال الفترة ذاتها من السنة المالية مبلغ 22.07 فلسا بالمقارنة مع 14.19 فلسا خلال ذات الفترة من العام الماضي.



وارتفعت الإيرادات المجمعة إلى مبلغ 236.61 مليون دينار بالمقارنة مع مبلغ 231.40 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، وكان ذلك نتيجة لتحسن أداء مبيعات الشركات التابعة، وسجل إجمالي الأصول المجمعة ارتفاعا بنسبة 3% ووصل إلى مبلغ 784.99 مليون دينار كما في 31 مارس 2022 بالمقارنة مع 759.39 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.



وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 18% عن السنة المالية المعلنة.



وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة شركة القرين سعدون علي: تؤكد النتائج المعلنة على قدرة ومرونة هيكل القرين المتنوع للتصدي لمختلف الضغوطات التي فرضتها بيئة الاعمال منذ بداية الأزمة الصحية، وهو ما نلتمس انفراجه على نتائج شركات القرين، لاسيما بعد اثرائنا لتنوع المحفظة من خلال استحواذنا الأخير على حصة مؤثرة في شركة التقدم التكنولوجي، وهي شركة رائدة في مجال توريد وصيانة المعدات الطبية في الكويت.



من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الشيخ صباح محمد عبدالعزيز الصباح: تحظى شركة القرين بنموذج أعمال مميز ومتزن يواكب مختلف المتغيرات التي قد تشهدها الشركة، وهو ما مكن شركة القرين من تحقيق النتائج المعلنة على الرغم من التحديات المحلية والإقليمية التي واجهتها بيئة اعمال شركات المجموعة منذ بداية الجائحة الصحية.