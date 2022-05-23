وقعت الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب المملوكة للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، احدى شركات الهيئة العامة للاستثمار، اتفاقية تعاون مع معهد البناء البشري لتقديم خدمات التعليم والتدريب والتوظيف لفئات الرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة داخل الكويت، والمساهمة في تمكينهم من الاندماج في المجتمع.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب طارق إبراهيم إن الشراكة مع معهد البناء البشري ستدعم مبادرات برنامج عمل الحكومة الخاصة بدمج ذوي الاعاقة وفئات الرعاية في سوق العمل ودمجهم ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج تدريبية متخصصة تمكنهم من الانخراط في فرص وظيفية محلية.



من جانبه، أوضح مدير عام معهد البناء البشري خليفة الغانم أن تجربة معهد البناء البشري في تدريب وتوظيف فئات الرعاية وذوي الاعاقة انبثقت من محور تطوير رأس المال البشري في رؤية الكويت 2035، من خلال ركيزة تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة.



وأكدت المدير التنفيذي للمعهد عواطف السلمان أن مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين ستتمثل في تنسيق الجهود فيما بين الجهات المشتركة والجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة بتحقيق أهداف الاتفاق، إلى جانب إعداد وتقييم المناهج التعليمية للبرامج التدريبية المقررة، والموجهة للفئات المستهدفة مع مراعاة متطلبات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حال الحصول على شهادات معتمدة لهذه البرامج.