عقدت شركة ميزان القابضة اجتماع جمعيتها العامة العادية الحادي والعشرين، حيث وافق مساهمو الشركة فيه على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 16% من القيمة الاسمية للسهم، أي 16 فلسا للسهم الواحد بإجمالي قيمة التوزيعات النقدية 58% من الأرباح المسجلة، وتوزيع أسهم خزينة منحة للمساهمين بنسبة 2% من مجموع أسهم الشركة بواقع سهمين لكل 100 سهم يملكها المستثمر.



وقام مساهمو الشركة خلال الاجتماع بانتخاب مجلس إدارة جديد مكون من خمسة أعضاء وتعيينهم لفترة الثلاث سنوات المقبلة وهم كل من رئيس مجلس الإدارة معتصم جاسم الوزان، ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد جاسم الوزان، وأعضاء مجلس الإدارة كل من: جمال عبدالحميد المطوع، وعبدالوهاب أحمد المرزوق (عضو مستقل)، كما تم انضمام عضو مجلس إدارة بالتعيين محمد أصلان المتروك.



كما تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه كمراقب خارجي لحسابات الشركة للعام 2022.



ووافق مساهمو الشركة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية على أن يستمر هذا التفويض لمدة ثمانية عشر شهرا اعتبارا من تاريخ صدوره، وتمت موافقة الأغلبية على بنود جدول الأعمال الأخرى.



وتوجه محمد جاسم الوزان بجزيل الشكر والتقدير بالنيابة عن مجلس الإدارة المنتخب والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة إلى عبدالرحمن جاسم الوزان رئيس مجلس الإدارة السابق، وذلك على جهوده الحثيثة خلال فترة ترؤسه لمجلس الإدارة، متمنين له دوام الصحة والعافية والتوفيق في حياته بعد التقاعد.