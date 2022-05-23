أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاق «نموذج تحويل الأموال الذكي» وهو نموذج سهل الاستخدام لغرض التحويلات المالية المحلية والدولية. يأتي ذلك ضمن جهود البنك المستمرة لتبسيط وتعزيز خدماته المصرفية.



ومن خلال «نموذج تحويل الأموال الذكي»، سيتمكن العملاء من إنجاز معاملاتهم بسرعة اكبر، والتحقق من صحة رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) استنادا إلى البلد المختار، إلى جانب أمن وسرية البيانات. تقوم هذه الخدمة بتعبئة بيانات المبلغ تلقائيا بالكلمات ومعادلة المبلغ بالدينار الكويتي، وبالتالي تسهيل عملية تحويل الأموال والتأكد من أنها فعالة وآمنة وموثوقة وسريعة في القطاع المصرفي بكافة أنحاء المنطقة.



وفيما يتعلق بهذه الخدمة الجديدة، صرح عبدالله القطان، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية والتحويلات بإدارة العمليات في البنك الأهلي الكويتي قائلا: كجزء من إستراتيجيته الرامية إلى تقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وبساطة، يتطلع البنك إلى دمج أحدث التقنيات وأكثرها أمانا لتحسين جودة خدماته باستمرار. وحسب بيانات بنك الكويت المركزي، فقد بلغ إجمالي تحويلات الوافدين في الكويت حوالي 4.144 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، ما أدى إلى زيادة بنسبة 8.63% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020. ومن أجل تسهيل هذه العملية وجعلها أكثر سلاسة لعملائنا، يسعدنا إطلاق هذه الخدمة الجديدة المبسطة.



وأضاف: من خلال ميكنة عمليات تحويل الأموال، نجح البنك الأهلي الكويتي في تقليل هامش الخطأ، وتوفير الأمان للعملاء عند القيام بتنفيذ معاملاتهم. كما أن إطلاق «نموذج تحويل الأموال الذكي» يعزز التزام البنك الأهلي الكويتي بتضمين التكنولوجيا الحديثة في جميع العمليات الرئيسية للبنك لتزويد العملاء بخدمات وحلول مصرفية أكثر أمانا وفعالية.



وتابع: إن أحد العناصر الأساسية للخدمة التي تم إطلاقها حديثا هو التحقق من المعلومات باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) عن طريق مسح الأحرف باستخدام أي تطبيق لقراءة رمز QR.