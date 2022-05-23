أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية الثلاثاء والأربعاء المقبلين من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء في موقع الرماية الموضح بالإحداثيات في الخريطة. وأهابت الرئاسة في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بجميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا على سلامة الجميع.



إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لخفر السواحل ستقوم بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري (ALFA) اليوم وغدا الثلاثاء وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.



وأوضحت الوزارة في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميلا بحريا باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي.



وبينت ان المنطقة تبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 2.8 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميل بحري وعرض 11 ميلا بحريا.



وحذرت جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة مؤكدة على أن جميع الدوريات البحرية ستقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب وذلك من أجل سلامة الجميع.