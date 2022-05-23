أعلنت رئيسة المنظمة العالمية لتمكين المرأة وبناء القدرات ابتسام القعود عن ان المنظمة ستنظم مؤتمرها السادس والثلاثين بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط تحت رعاية الأمين العام للمعهد د.بدر مال الله تحت عنوان: «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية» اليوم الاثنين وعلى مدى يومين بمشاركة خليجية وعربية من خلال جلسات وورش عمل تعقد في مبنى المعهد العربي للتخطيط في منطقة الشويخ.



وقالت ان الجلسات ستسلط الضوء على قضايا ذات ابعاد مهمة تناقش اوضاع المرأة والاسرة في ظل المستجدات المتسارعة خاصة بعد جائحة كورونا.



بدورها، قالت مستشارة المنظمة د.سلوي الجسار ان موضوع المؤتمر يأتي في ظروف استثنائية حيث التحولات السياسية والأمنية والاجتماعية انعكست على فرص تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، كما ان انخفاض معدلات المشاركة النسائية في قوة العمل ومحدودية التدريب وتحديات ظروف العمل انعكست على مستوى تمكين المرأة اقتصاديا مما قلل فرص النجاح لها خاصة مع عدم قدرة اسواق العمل على توليد وظائف لائقه للنساء.



واضافت الجسار ان اوراق العمل التي ستقدم في المؤتمر ستعرض تجارب منوعة ونماذج من تجارب دول المنطقة بهدف تبادل الخبرات في مجال تعزيز القدرات للتمكين الأمثل للنساء في تعزيز قدراتهم وتنمية امكانياتهم وزيادة الوعي والدعم للتصدي للتحديات التي تواجه المرأة العربية من المنظور الاقتصادي والاجتماعي.