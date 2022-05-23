رشيد الفعم ـ سلطان العبدان



طالب النائب أسامة المناور بأن يقوم الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص 25% من رأسماله لتمويل أو تنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية داخل الكويت. ودعا المناور من خلال اقتراح بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، إلى تخصيص هذه النسبة تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة للمشاريع داخل الكويت المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع الكهرباء والماء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ويقدم مجلس الوزراء سنويا تقريرا عن المشاريع التي تم تمويلها أو تنفيذها من قبل الصندوق. وأشار المناور إلى أن أغراض الصندوق توسعت في أهدافها وغاياتها ولم تقتصر على التنمية الاقتصادية العربية وإنما شملت مختلف دول العالم الإسلامي.