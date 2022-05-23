القاهرة - هناء السيد



قال المدير العام للهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع إن لدى الهيئة رؤية للربط بين الشباب والريادة من خلال مشاريع تطرح بشكل دوري للنهوض بقدراتهم وتعزيز مهاراتهم.



وأضاف الشاهين في تصريح صحافي على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أن الهيئة في الكويت لديها خبرات وتجارب ما أهلها للحصول على الترتيب الـ 27 عالميا والأول عربيا على مؤشر تنمية الشباب، مشيرا إلى وضع هذه الخبرات والتجارب رهن العمل العربي المشترك.



أوضح أن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع التي تهم الشباب العربي وتعمل على تمكينهم في شتى المجالات إلى جانب مناقشة إمكانيات بلورة آليات العمل العربي المشترك لتعزيز دور الشباب اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا باعتبارهم قادة المستقبل وأساس كل نهضة. وشدد على أهمية تضافر جهود الدول العربية للنهوض بالشباب على جميع الأصعدة والمجالات وتأهيلهم للقيام بالأدوار الطلائعية المنوطة بهم وتوفير المناخ والبيئة المناسبة لاحتضان طاقاتهم وإبداعاتهم. وأشار الربيع إلى طرحه أمام الاجتماع مشاريع وبرامج الهيئة العامة للشباب في الكويت الموجهة للشباب والتي تسعى لدعمهم وتمكينهم والنهوض بقدراتهم وتحفيز مهاراتهم لتحقيق التنمية الوطنية في ضوء أهداف التنمية المستدامة.



ولفت إلى خروج الاجتماع بعدد من التوصيات بإقامة برامج وأنشطة مشتركة سيتم تنفيذها خلال العام الحالي.



وتنعقد اجتماعات اللجنة الشبابية في إطار الاجتماعات التحضيرية للدورة (67) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المقرر عقدها الأربعاء المقبل وكذلك تحضيرا لأعمال الدورة (45) للمجلس المقرر عقدها يوم الخميس.